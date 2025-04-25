У базиліці Святого Петра відбулося закриття труни з тілом Папи Франциска

Протягом майже трьох днів прощання базиліку відвідали 250 тисяч людей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У п’ятницю, 25 квітня 2025 р., ввечері, кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви, очолив у базиліці Святого Петра обряд закриття труни з тілом покійного Папи Франциска. Церемонія мала приватний характер, у ній брало участь обмежене коло найближчих співробітників Папи та його родичі. Нагадаємо, що прощання з Папою Франциском у базиліці Святого Петра тривало від 11:00 середи до 19:00 п’ятниці, з деякими перервами. Протягом цього часу до храму прибуло 250 тисяч людей.

Згідно зі звичаєм, до труни покладено монети, викарбувані під час понтифікату, а також офіційні медалі понтифікату за кожен рік служіння. У металевому циліндричному контейнері покладено «Rogito», нотаріальний документ латинською мовою, приготований Церемоніймейстером папських літургійних богослужінь, в якому міститься біографічна інформація про покійного, характеристика його понтифікату та дані про відхід до вічності.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Наприкінці обряду на цинкову труну було накладено кришку, на якій розміщений хрест, герб померлого Папи та табличка з його ім'ям, датами життя та Петрового служіння. Цинкова труна була опечатана печатками Камерленґа, Префектури Папського Дому, Бюро Літургійних богослужінь та Капітули базиліки Святого Петра. Після закриття зовнішньої дерев’яної труни також і вона була опечатана. На її кришці – хрест і герб померлого Папи.

Протягом ночі капітула базиліки подбає про молитовне чування при труні Святішого Отця.