Останній день прощання з Папою Франциском

Станом на 12:00 пʼятниці прибуло 150 тисяч людей. Після закриття базиліки Святого Петра відбудеться обряд закриття труни з тілом покійного Папи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 11:00 середи, 23 квітня 2025 р., в базиліці Святого Петра у Ватикані триває прощання з Папою Франциском, який переставився до вічності в понеділок, 21 квітня. Як повідомив речник Апостольської Столиці Маттео Бруні, станом на 12:00 п’ятниці, 25 квітня, до храму прийшли 150 тисяч людей, щоб віддати останню шану покійному. В цей день базиліка була зачинена о 2:30 та знову відчинена о 5:40.

П’ятниця – останній день прощання. Приблизно після 18:00 вже не буде можливості приєднатися до черги, а сам храм буде відчинений до 19:00. Після годинного приготування о 20:00 кардинал-камерленг Кевін-Фаррелл очолить обряд закриття труни з тілом Папи, похорон якого розпочнеться наступного дня о 10:00 на площі Святого Петра. Обряд закриття труни, як і поховання у базиліці Пресвятої Марії, матимуть приватний характер.