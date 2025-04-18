Римські Єпископ і Головний рабин обмінялися святковими побажаннями
Vatican News
Папа Римський надіслав сердечні та братерські побажання Головному рабину Риму Ріккардо Ді Сеньї, про що повідомила римська єврейська громада. Ді Сеньі, у свою чергу, відповів на ці вітання, зокрема, бажаючи зміцнення здоров'я.
«З наближенням свята Песах 5785 єврейського року, – пише Папа Франциск, – хочу звернутися з найсердечнішими і братерськими побажаннями до Вас і до дорогої єврейської громади Риму. Це свято нагадує про те, що Всевишній визволив свій улюблений народ з неволі та привів його до Обіцяної Землі. Нехай же вічний і милосердний Бог і сьогодні буде з вами, супроводжуючи вашу громаду рясними благословеннями і, у своїй безмежній доброті, завжди вас оберігає. Прошу вас і надалі молитися за мене, а я запевняю вас у моїх молитвах за вас: нехай же Всевишній дарує нам дедалі більше зростати в дружбі. Chag sameach».
У відповідь рабин Ді Сеньї подякував Папі, висловивши також побажання якнайшвидшого одужання. «З нагоди збігу наших пасхальних свят, – написав очільник єврейської громади Риму, – хочу відповісти на щирі побажання з особливою думкою про Ваше здоров'я, нехай воно постійно покращується. Нехай же Господь благословить наші громади і зміцнить нашу дружбу також і в цей важкий період, який переживаємо».