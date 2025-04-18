Римські Єпископ і Головний рабин обмінялися святковими побажаннями

Папа Франциск та рабин Ріккардо ді Сеньі обмінялися вітальними посланнями з нагоди Пасхи та Песаху, відзначення яких цього року збігається.

Vatican News

Папа Римський надіслав сердечні та братерські побажання Головному рабину Риму Ріккардо Ді Сеньї, про що повідомила римська єврейська громада. Ді Сеньі, у свою чергу, відповів на ці вітання, зокрема, бажаючи зміцнення здоров'я.

«З наближенням свята Песах 5785 єврейського року, – пише Папа Франциск, – хочу звернутися з найсердечнішими і братерськими побажаннями до Вас і до дорогої єврейської громади Риму. Це свято нагадує про те, що Всевишній визволив свій улюблений народ з неволі та привів його до Обіцяної Землі. Нехай же вічний і милосердний Бог і сьогодні буде з вами, супроводжуючи вашу громаду рясними благословеннями і, у своїй безмежній доброті, завжди вас оберігає. Прошу вас і надалі молитися за мене, а я запевняю вас у моїх молитвах за вас: нехай же Всевишній дарує нам дедалі більше зростати в дружбі. Chag sameach».

У відповідь рабин Ді Сеньї подякував Папі, висловивши також побажання якнайшвидшого одужання. «З нагоди збігу наших пасхальних свят, – написав очільник єврейської громади Риму, – хочу відповісти на щирі побажання з особливою думкою про Ваше здоров'я, нехай воно постійно покращується. Нехай же Господь благословить наші громади і зміцнить нашу дружбу також і в цей важкий період, який переживаємо».