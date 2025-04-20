Любов перемогла ненависть. Істина перемогла брехню. Великоднє послання Папи 2025

Нехай Воскреслий принесе пасхальний дар миру на стражденну Україну та підтримає зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Таке побажання міститься у цьогорічному великодньому посланні «Urbi et Orbi» Папи Франциска, яке в неділю Пасхи 20 квітня 2025 р. в його присутності з лоджії базиліки Святого Петра зачитав Церемоніймейстер папських богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі. Опісля Святіший Отець уділив усім урочисте благословення.

Христос воскрес, алилуя!

Браття й сестри, благодатного Великодня!

Сьогодні у Церкві, нарешті, знову лунає алилуя, відлунює з уст до уст, від серця до серця, і її спів викликає сльози радості в Божого люду по всьому світі.

З порожнього гробу в Єрусалимі до нас доноситься нечувана звістка: Ісуса, розп'ятого, «немає тут, Він воскрес» (Лк 24,6). Він не в гробі, Він – живий!

Любов перемогла ненависть. Світло перемогло темряву. Істина перемогла брехню. Прощення перемогло помсту. Зло не зникло з нашої історії, воно залишатиметься до кінця, але воно більше не панує, воно більше не має влади над тим, хто приймає благодать цього дня.

Сестри й браття, особливо ви, що страждаєте й тужите, ваш мовчазний крик почутий, ваші сльози зібрані, жодна з них не втрачена! У страстях і смерті Ісуса Бог взяв на Себе все зло світу і своїм безмежним милосердям подолав його: Він викорінив диявольську гординю, яка отруює людське серце й повсюди сіє насильство і тління. Божий Агнець переміг! Тому сьогодні ми вигукуємо: «Христос, надія моя, воскрес!» (Великодня секвенція).

О, так, воскресіння Ісуса є основою надії: починаючи з цієї події, надія більше не є ілюзією. Ні. Завдяки розп'ятому й воскреслому Христу надія не розчаровує! Spes non confundit! (пор. Рим 5, 5). І це не та надія, що ухиляється, а та, що є вимогливою; не та, що відчужує, а та, що наділяє відповідальністю.

Ті, хто уповає на Бога, вкладають свої кволі руки в Його велику й сильну руку, дозволяють підняти себе та вирушають у дорогу: разом з воскреслим Ісусом вони стають паломниками надії, свідками перемоги Любові, беззбройної сили Життя.

Христос воскрес! У цьому звіщенні міститься весь сенс нашого життя, яке не створене для смерті, а для життя. Пасха – це свято життя! Бог створив нас для життя й хоче, щоб людство воскресло! В Його очах кожне життя є дорогоцінним! Життя дитини в лоні її матері, життя літньої людини чи хворого, яких у дедалі більшій кількості країн вважають людьми, яких слід відкинути мов непотріб.

Як же багато прагнення смерті бачимо щодня в численних конфліктах, які заторкують різні куточки світу! Як же багато насильства часто бачимо також у сім'ях, щодо жінок чи дітей! Як же багато зневаги, іноді, плекається до найслабших, до марґіналізованих, до мігрантів!

У цей день я хотів би, щоб ми знову почали надіятися та довіряти іншим, навіть тим, хто не є нам близьким, або походить з далеких країв, де порядки, спосіб життя, ідеї, звичаї відрізняються від найбільш знайомих для нас, бо всі ми є Божими дітьми!

Я хотів би, щоб ми знову почали надіятися на те, що мир можливий! Від Гробу Господнього, з храму Воскресіння, де цього року католики і православні святкують Великдень в один день, нехай же засяє світло миру над усією Святою Землею і всім світом. Мені близькі страждання християн у Палестині та Ізраїлі, а також усього ізраїльського та палестинського народів. Викликає занепокоєння зростаюча атмосфера антисемітизму, що поширюється в усьому світі. Водночас мої думки линуть до жителів і, зокрема, до християнської спільноти в Газі, де жахливий конфлікт і далі породжує смерть та руйнування, а також призводить до драматичної й ганебної гуманітарної ситуації. Звертаюся із закликом до воюючих сторін: припиніть вогонь, нехай будуть звільнені заручники та надана допомога людям, які голодують і прагнуть мирного майбутнього!

Молімося за християнські спільноти в Лівані та Сирії, які, в той час як остання переживає делікатний перехідний період своєї історії, прагнуть стабільності та участі в долі своїх країн. Закликаю всю Церкву супроводжувати з увагою та молитвою християн любого Близького Сходу.

Окрему думку звертаю також до народу Ємену, який переживає одну з найгірших у світі «тривалих» гуманітарних криз через війну, і закликаю всіх знайти рішення за допомогою конструктивного діалогу.

Нехай же Воскреслий принесе пасхальний дар миру на стражденну Україну та заохотить усі залучені сторони й надалі докладати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

У цей святковий день згадаймо про Південний Кавказ і молімося за якнайшвидше підписання та імплементацію остаточної Мирної Угоди між Вірменією та Азербайджаном, яка привела би до довгоочікуваного примирення в регіоні.

Нехай же пасхальне світло натхне постанови згоди на західних Балканах і підтримає політичних діячів у зусиллях, спрямованих на запобігання загостренню напружень і криз, як також і партнерів регіону у відкиданні небезпечних і дестабілізуючих дій.

Нехай же Воскреслий, наша надія, дарує мир і розраду африканським народам, які є жертвами насильства і конфліктів, особливо в Демократичній Республіці Конго, Судані та Південному Судані, підтримає тих, хто страждає від напруженості в Сахелі, на Африканському Розі та в регіоні Великих озер, а також християн, які в багатьох місцях не можуть вільно сповідувати свою віру.

Жоден мир не є можливим там, де нема релігійної свободи або де відсутні свобода сумління та слова і пошана до поглядів іншої людини.

Жоден мир не є можливим без справжнього роззброєння! Необхідність кожного народу подбати про власну оборону не може перетворюватися на загальну гонку переозброєння. Нехай же світло Пасхи спонукає нас до подолання бар'єрів, які створюють розбіжності та обтяжені політичними та економічними наслідками. Нехай спонукає нас дбати одні про одних, збільшувати взаємну солідарність, трудитись задля цілісного розвитку кожної людської особи.

У цей час нехай не забракне нашої допомоги народові М'янми, і без того виснаженому роками збройного конфлікту, який із мужністю й терпеливістю долає наслідки руйнівного землетрусу в Сікайні, що забрав життя тисяч людей і завдав страждань багатьом тим, хто вижив, зокрема сиротам і літнім людям. Молімося за жертв та їхніх близьких і щиро дякуймо всім великодушним волонтерам, які надають допомогу. Оголошення про припинення вогню різними сторонами в країні є знаком надії для всієї М'янми.

Звертаюся із закликом до всіх тих, хто у світі наділений політичною відповідальністю, не піддаватися логіці страху, що ізолює, а використовувати доступні ресурси для того, щоби допомагати потребуючим, долати голод і сприяти ініціативам, які допомагають розвиткові. Все це – «зброя миру», та, що будує майбутнє, замість того, щоб сіяти смерть!

Нехай же ніколи не забракне принципу гуманності, як основи наших щоденних дій. Перед обличчям жорстокості воєн, які заторкують беззахисне цивільне населення, нападають на школи, лікарні та гуманітарних працівників, ми не можемо дозволити собі забувати, що удари вражають не цілі, а людей, наділених душею та гідністю.

І в цьому ювілейному році нехай же Великдень також стане сприятливою нагодою для звільнення військовополонених і політичних в'язнів!

Дорогі браття й сестри,

у Господній Пасці смерть і життя зійшлися у неймовірному двобої, але Господь тепер живе навіки (пор. Великодня секвенція) і вселяє в нас впевненість, що також і ми покликані брати участь у житті, яке не знає кінця, в якому більше не буде чути брязкоту зброї та відлуння смерті. Ввіряймо себе Тому, хто єдиний може все створити новим (пор. Одкр 21,5)!

Благодатного всім Великодня!