В останню путь Папу Франциска проведуть убогі та потребуючі
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Ватиканська пресслужба поширила комюніке Святого Престолу, в якому зазначається, що вбогі займали привілейоване місце в серці та в навчання Папи Франциска, який також нагадував про те, що вони займають привілейоване місце в Божому серці. Саме тому він обрав імʼя Франциск, щоб не забувати про них.
«З цієї причини група вбогих і потребуючих людей буде присутня на сходах, що ведуть до Папської базиліки Santa Maria Maggiore, щоб віддати останню шану Папі Франциску перед похованням», – читаємо в повідомленні.
Нагадаємо, що в суботу, 26 квітня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані буде відслужена Свята Меса з нагоди похорону, на яку прибудуть також численні урядові делегації з різних частин світу. По її завершенні труну з тілом буде перевезено до базиліки Пресвятої Марії. Поховання згідно з волею Папи відбудеться поблизу каплиці, в якій зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Спасіння Римського люду. Церемонія, як інформує пресслужба Святого Престолу, матиме приватний характер.