В останню путь Папу Франциска проведуть убогі та потребуючі

Після похоронної Святої Меси на площі Святого Петра за участі офіційних делегацій з усіх частин світу, під час поховання у базиліці Пресвятої Марії труну з тілом Папи Франциска супроводитимуть ті, хто згідно з його постійним нагадуванням, займають привілейоване місце в серці Бога.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ватиканська пресслужба поширила комюніке Святого Престолу, в якому зазначається, що вбогі займали привілейоване місце в серці та в навчання Папи Франциска, який також нагадував про те, що вони займають привілейоване місце в Божому серці. Саме тому він обрав імʼя Франциск, щоб не забувати про них.

«З цієї причини група вбогих і потребуючих людей буде присутня на сходах, що ведуть до Папської базиліки Santa Maria Maggiore, щоб віддати останню шану Папі Франциску перед похованням», – читаємо в повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу, 26 квітня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані буде відслужена Свята Меса з нагоди похорону, на яку прибудуть також численні урядові делегації з різних частин світу. По її завершенні труну з тілом буде перевезено до базиліки Пресвятої Марії. Поховання згідно з волею Папи відбудеться поблизу каплиці, в якій зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Спасіння Римського люду. Церемонія, як інформує пресслужба Святого Престолу, матиме приватний характер.