Церква і світ попрощалися з Папою Франциском

На площі Святого Петра у Ватикані завершилася Свята Меса з нагоди похорону Папи Франциска. Жалобна процесія вирушила до базиліки Пресвятої Марії, де відбудеться поховання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Читай також 26/04/2025 Папо Франциску, молися за нас. Проповідь на похороні Папи Франциска В суботу, 26 квітня 2025 р., кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, відслужив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу похорону Папи Франциска. Під час ...

«Папа Франциск, зазвичай, завершував свої промови та зустрічі, кажучи: “Не забувайте молитися за мене”. Дорогий Папо Франциску, тепер просимо тебе молитися за нас, щоб ти з неба благословив Церкву, благословив Рим, благословив увесь світ», – такими словами кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, підсумував проповідь, яку він виголосив під час Святої Меси з нагоди похорону в суботу, 26 квітня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Вже від 5 години ранку вулиці навколо площі заповнили вірні різного віку та різних станів, очікуючи на відкриття пропускних пунктів. Загалом, згідно з даними органів правопорядку, провести Папу Франциска в останню путь прийшло приблизно 250 тисяч людей. Лише 50 тисяч змогли потрапити на площу, всі інші гуртувалися на вулиці “Via della Conciliazione” та сусідніх вулицях, де були встановлені телеекрани.

З кардиналом Ре співслужили майже тисяча кардиналів і єпископів, між якими також були ієрархи з України та українські єпископи з діаспори, зокрема, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук та Львівський римо-католицький архиєпископ Мечислав Мокшицький. На Святу Месу прибули представники інших християнських конфесій, деякі з яких були представлені на найвищому рівні, тобто, предстоятелями, між якими – Вселенський Константинопольський патріарх Вартоломей І. Були також представники інших релігій, між якими не забракло й представників юдаїзму, незважаючи на шабат. У богослужінні взяли участь приблизно 160 офіційних делегацій, понад половина з яких були очолювані монархами або президентами, чимало – главами урядів. Українську делегацію очолював Президент Володимир Зеленський.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Під спів гімну «Requiem aeternam» труну з тілом вздовж двох рядів кардиналів і глав Східних Католицьких Церков було перенесено з базиліки на площу та поставлено перед вівтарем. На неї, згідно зі звичаєм, покладено розкриту Євангелію. Богослужіння звершувалося латинською мовою, а молитва вірних прозвучала французькою, арабською, португальською, польською, німецькою та китайською мовами.

Після Святого Причастя відбулися обряди Ultima commendatio, тобто молитва до Бога, щоб прийняв душу покійного в небесній славі сопричастя святих, і Valedictio, тобто, останнє прощання перед похованням. Далі зі своїм єпископом молитвою, яку виголосив кардинал Балдассаре Рейна, вікарій для Римської дієцезії, попрощалася Церква Риму. Далі до труни підійшли глави Східних Католицьких Церков, які під проводом Антіохійського патріарха Юссіфа Абсі, Глави Греко-Мелхітської Церкви, відслужили панахиду грецькою мовою. Після того, як кардинал Ре окропив труну освяченою водою, її занесено до базиліки Святого Петра, звідки вона вирушить до базиліки Пресвятої Марії для поховання.