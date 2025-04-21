Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу

Це засвідчив у свідоцтві про смерть професор Андреа Арканджелі, Директор Дирекції охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану. Смерть була констатована за даними ЕКГ-моніторингу.

Vatican News

Мозковий інсульт, кома, незворотній серцево-судинний колапс. Такими є причини смерті Папи Франциска, яка настала сьогодні, 21 квітня 2025 р., о 7.35 ранку в його помешканні в «Домі святої Марти» у Ватикані

Це засвідчив професор Андреа Арканджелі, директор Дирекції охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану, у свідоцтві про смерть, яке ввечері опублікувала пресслужба Святого Престолу.

У медичному документі зазначено, що Папа страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Смерть була констатована за допомогою запису ЕКГ-моніторингу. «Я заявляю, – пише Арканджелі, – що причини смерті, згідно з моїми знаннями і сумлінням, такі, як зазначено вище».