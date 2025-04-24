Триває прощання з Папою Франциском, до базиліки прийшли майже 50 тисяч людей

Римляни та прибулі з усіх частин світу кілька годин очікують в чергах, що віддати останню шану Папі, який до кінця свого життя як добрий пастир прагнув бути серед вірних.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Тисячі віруючих, стоячи тривалий час у чергах, заповнили вулицю Віа делла Кончіліаціоне і площу Святого Петра, щоб віддати останню шану Папі Франциску, тіло якого від середи, 23 квітня 2025 р., виставлене у базиліці Святого Петра. «Для мене було обов'язком прийти і попрощатися з Папою, від якого я так багато почерпнув», «Мене вразило те, що на його обличчі завжди була посмішка, навіть коли він був хворий», «Мене зворушувало, коли я бачила, як Папа обіймав уразливих осіб», – розповідають вони журналістам ватиканських медіа.

(Vatican Media)

Довгий потік людей, які увійшли до храму через Святі Двері, повільно рухається центральною навою базиліки. Вірні з усього світу ступають з виразом очікування, заплющеними в молитві очима і сльозами на обличчі. Панує тиша, незважаючи на велику кількість жінок і чоловіків різного віку і національностей. Одні довго стоять на колінах перед стільцями, розставленими біля відкритої труни Папи. Інші моляться мовчки, пропускаючи крізь пальці вервицю. Тим часом жандарми приводять групу людей похилого віку та людей з інвалідністю. Жінка з коротко підстриженим сивим волоссям витирає хустинкою сльози, стискаючи руку своєї супутниці…

Як повідомила вранці пресслужба Святого Престолу, від 11:00 середи до 8:30 четверга віддати шану покійному Папі прийшли майже 49 тисяч людей. В той час, як повідомлялося, що храм буде відчинений до 24:00, насправді базиліку зачинили щойно о 5:30 ранку, щоб знову відчинити о 7:00. Після півночі до храму прибули 13 тисяч вірних.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Нагадаємо, що прощання триватиме до 19:00 п’ятниці 25 квітня, а о 20:00 відбудеться обрад закриття труни. Наступного дня, о 10:00, на площі Святого Петра розпочнеться похоронна Свята Меса, а по завершенні похоронних обрядів труна буде перевезена до базиліки Пресвятої Марії, де відбудеться поховання.