Папа до священників: жити посвятою у постійному наверненні до Христа

У проповіді під час Святої Меси мира у Великий четвер, яку зачитав кардинал Доменіко Кальканьйо, Папа Франциск роздумував над центральною роллю в житті священника особи Христа, Який силою Святого Духа діє через нього у житті Божого люду.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У Великий четвер, 17 квітня, в базиліці Святого Петра відбулася Свята Меса з освяченням мира, яку з доручення Святішого Отця очолив кардинал Доменіко Кальнаньйо, вислужений голова Адміністрації майна Святого Престолу. Він же зачитав проповідь, яку на це богослужіння приготував Папа Франциск. Настуник святого Петра, роздумуючи над літургійними читаннями (пор. Одкр. 1, 5-8; Лк. 4, 16-21), зазначив, що Ісус є надією, яка розтоплює всі апокаліптичні страхи під сонячним сяйвом розп’ятої любові.

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Прочитувати час благодаті

Звертаючись до священників, Святіший Отець зазначив, що в Ісусі Христі прочитується історія священничого служіння, а також розкривається його сенс та місія. «Коли ми дозволяємо Йому наставляти нас, наше служіння стає служінням надії, тому що в кожній нашій історії Бог відкриває ювілей, тобто час і оазис благодаті, – зазначив Папа. – Запитаймо себе: чи я вчуся вчитуватися в своє життя? Чи навпаки, боюся це зробити?».

За словами Наступника апостола Петра, коли в житті священника розпочинається благодатний час, то цілий народ знаходить оновлення через щоденну близькість священника з Божим людом. «Таким чином, Ювілейний рік є для нас, священників, особливим закликом почати все спочатку під знаменням навернення. Бути паломниками надії, вийти з клерикалізму і стати вісниками надії», – наголосив Святіший Отець. Він також відзначив важливу роль Святого Духа Ісуса, Який залишається мовчазним протагоністом священничого служіння, та упізнається в священнику через поєднання проповіді й життя.

Папа зауважив, що священник, подібно як Ісус в Назаретській синагозі, може зустрітися з незгодою людей. У цьому контексті варто пам’ятати, що пастир, який любить свій народ, «не живе в пошуках одностайності та схвалення будь-якою ціною», одначе «вірність любові навертає», вона поступово «бентежить і приваблює й інших».

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Здійснювати у житті Боже слово

«Страсті, смерть і воскресіння Ісуса, які ми переживемо, є ґрунтом, на якому міцно тримається Церква, а в ній – наше священниче служіння», – підкреслив Наступник апостола Петра. Щоб на цьому ґрунті можна було не лише стояти, а й процвітати, необхідно плекати добрі звички. «Наше життя підтримується добрими звичками. Вони можуть з часом згасати, але вони показують, де перебуває наше серце. Серце Ісуса – це серце, залюблене в Боже слово: у дванадцять років Він уже зрозумів його, і тепер, у дорослому віці, Святе Письмо стало для Нього домом», – наголосив Святіший Отець.

Звертаючи увагу на те, що Ісус здійснює старозавітні пророцтва (пор. Лк. 4,21), Папа зазначив, що кожен із священників також має перед своїми очима Боже слово, яке потрібно здійснити. «Кожен з нас має стосунки зі Словом Божим, яке приходить здалеку. Ми зможемо поставити його на служіння всім лише тоді, коли Біблія стане нашим першим домом. У ній кожен з нас має дорогі для себе сторінки. Це прекрасно і важливо! – наголосив він. – Допомагаймо також іншим віднайти сторінки їхнього життя: можливо, молодятам, коли вони обирають читання для свого весілля; або тим, хто сумує і шукає уривки, щоб ввірити померлого Божому милосердю та молитвам спільноти. Сторінка з покликанням є, як правило, на початку кожного нашого шляху. Через неї Бог досі кличе нас, якщо ми збережемо її, щоб любов не охолола».

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Ставати учасниками здійснення Божого Царства

Святіший Отець зазначив, що саме Христос є тим, хто зміцнює священника та через нього визволяє інших. «Наше священство стає ювілейним служінням, як і Його, без сурм і труб: у посвяті, яка не є галасливою, але радикальною і безкорисливою. Це і є Боже Царство, про яке розповідають притчі, дієве й непомітне як закваска і тихе як насіння», – зауважив він. За його словами, Божі жнива для праці Його робітників – священників, охоплюють весь світ. «Нехай у нашій місії нас окриляє радість Божого Царства, яке відплачує за кожне зусилля. Кожен хлібороб переживає сезони, коли нічого не росте. У нашому житті також не бракує таких періодів. Саме Бог ростить і помазує своїх слуг єлеєм радості», – пригадав Папа.

На завершення Святіший Отець заохотив вірних молитися за священників, щоб вони отримали визволення, яке обіцяне Святим Письмом та підтримується Святими Таїнствами. «У нас живе багато страхів, нас оточує жахлива несправедливість, але новий світ вже настав. Бог так полюбив світ, що віддав нам свого Сина Ісуса. Він зцілює наші рани й витирає наші сльози», – наголосив Папа.