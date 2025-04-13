Папа: ставаймо «киринейцями» один одному

У проповіді на Святу Месу з нагоди Вербної неділі, яку зачитав кардинал Леонардо Сандрі, Папа Франциск роздумує над важливістю допомоги ближньому, яка перетворює страждання на визвольне співчуття.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 13 квітня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані відбулася Свята Меса зі спогадуванням урочистого в’їзду Ісуса в Єрусалим та Його страстей. З доручення Папи Франциска, який одужує в «Домі святої Марти» у Ватикані, богослужіння очолив кардинал Леонардо Сандрі, Віцедекан Колегії кардиналів, зачитавши проповідь, яку приготував Святіший Отець.

Згідно зі звичаєм, богослужіння розпочалися біля обеліска посередині площі благословенням пальмових і оливкових галузок та процесійною ходою на спомин про в’їзд Ісуса до Єрусалиму. Далі почалася Свята Меса, яка має спеціальну назву – «Свята Меса Страстей Господніх». Під час неї звучить довге євангельське читання, яке розповідає про останню вечерю Ісуса з учнями, про молитву в Оливному саду, про ув’язнення, суд, розп’яття, смерть і поховання Ісуса Христа. Це богослужіння є введенням у Великий Тиждень, протягом якого християни покликані день за днем брати активну участь в різних моліннях, що пригадують основні моменти нашого спасіння.

(Vatican Media)

Бути причетним до історії спасіння

На початку Папа звертає увагу на радісні вигуки натовпу, який вітає Месію перед в’їзною брамою Єрусалиму. За його словами, той же Ісус за кілька днів, серед натовпу, вийде з цього міста вже засуджений та обтяжений хрестом. Серед багатьох людей по дорозі на Голгофу Євангелія виокремлює, зокрема, Симона з Киринеї. «З одного боку, киринеєць змушений нести хрест: він допомагає Ісусові не з переконання, а з примусу. З іншого боку, він особисто бере участь у Господніх страстях. Хрест Ісуса стає хрестом Симона», – підкреслює Святіший Отець. Він зауважує, що позаду Ісуса ступає Симон з Киринеї, а не інший Симон, названий Петром, який говорив, що готовий піти за Христом навіть у в’язницю й на смерть (Лк. 22,33). «Симон з Галилеї говорить, але не робить. Симон з Киринеї робить, але не говорить: між ним та Ісусом не відбувається діалогу, не вимовлено жодного слова. Між ним і Ісусом існує лише дерево хреста», – відмітив Папа.

Відтак він закликав поглянути на вагому роль Симона з Киринеї. «Якщо ми пам’ятаємо, що Симон зробив для Ісуса, то пам’ятаємо і те, що Ісус зробив для Симона – так само, як для мене, для тебе, для кожного з нас: Він відкупив світ. Дерев’яний хрест, який несе киринеєць, – це хрест Христа, який взяв на себе гріх усіх людей. Він несе його з любові до нас, у послуху Отцеві (пор. Лк. 22,42), страждаючи з нами і ради нас. Це саме той несподіваний і приголомшливий спосіб, у який киринеєць стає причетним до історії спасіння, де ніхто не є чужинцем, ніхто не є незнайомцем», – зазначає Святіший Отець.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Допомагати нести хрести іншим

Папа зауважує, що Ісус перетворює шлях ненависті й насильства, характерний дорозі на Голгофу, на шлях відкуплення, адже Христос сам пройшов ним, віддавши за нас своє життя. «Як же багато киринейців несуть хрест Христовий! Чи впізнаємо ми їх? Чи бачимо Господа в їхніх обличчях, понівечених війною та злиднями? Перед обличчям кричущої несправедливості і зла несення хреста Христового ніколи не є марним; навпаки, це найконкретніший спосіб ділитися Його спасенною любов’ю», – підкреслює Святіший Отець. За його словами, страсті Ісуса стають співчуттям, коли ми простягаємо руку допомоги тим, хто більше не може їх зносити, коли піднімаємо того, хто впав, обіймаємо того, хто зневірився. «Брати і сестри, щоб пережити це велике чудо милосердя, обираймо впродовж Страсного тижня, як нести хрест: не на шиї, а в серці. Не тільки свій власний, а й тих, хто страждає поруч з нами, можливо, тієї невідомої людини, з якою нас звела випадковість – але чи це дійсно випадковість? – звела нас разом. Приготуймося до Господньої Пасхи, ставши киринейцями один для одного», – заохочує на завершення Папа.