Спочинок в базиліці Пресвятої Марії – знак відданості Божій Матері

Під час короткої зустрічі з представниками медіа напередодні похорону Папи Франциска кардинал Макріцкас, Архипресвітер-коадʼютор базиліки Пресвятої Марії, розповів, чому Святіший Отець вирішив бути похованим у цій базиліці: його рішення було натхнене особливою набожністю до Божої Матері, що зображена на іконі «Salus Populi Romani».

с. Емілія Вандич, СНДМ / Isabella Piro – Ватикан

Останній візит. Найпрекрасніший, бо долає всі бар’єри часу і простору та стає вираженням віри у Воскресіння. Саме його Папа Франциск здійснив в суботу, 26 квітня 2025 року, до стіп Марійської ікони Salus Populi Romani (Спасіння римського люду), яку, за переказами, намалював святий Лука і яка зберігається в Папській базиліці Пресвятої Марії. Тут Папа знайшов вічний спочинок після заупокійної Святої Меси, яку на площі Святого Петра очолив кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Як зазначено у заповіті, Хорхе Маріо Берґольйо обрав місцем свого останнього земного спочинку базиліку, збудовану в IV столітті, за часів понтифікату Папи Ліберія.

(Vatican Media)

Візити до Марійської ікони

Протягом дванадцяти років понтифікату Папа Франциск здійснив сто двадцять шість візитів до ікони «Salus Populi Romani»: перший – 14 березня 2013 року, наступного дня після обрання 265-м Наступником святого Петра; останній – 12 квітня цього року, напередодні Страсного Тижня; поміж цим були незліченні вшанування перед і після кожної Апостольської подорожі та після госпіталізацій в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі: в 2021 році, двічі в 2023 році та найдовшим перебуванням – 38 днів, від 14 лютого до 23 березня цього року. Цю ж Марійську ікону Папа бажав мати поруч із собою на площі Святого Петра 27 березня 2020 року, під час молитви Statio Orbis, яку він очолював під час пандемії covid-19.

На перехресті доріг

У гробниці, розташованій поблизу каплиці з іконою Пресвятої Богородиці, Єпископ Риму знайшов остаточний спочинок, у найменшій з чотирьох папських базилік, єдиній, присвяченій Матері Божій, єдиній, яка ніколи не був зруйнована, найдавнішому санктуарії на честь Матері Божої на християнському Заході. Базиліка Пресвятої Марії розташована найближче до залізничного вокзалу Терміні, до перехрестя людей, які постійно переміщуються. Певною мірою, це метафора понтифікату Папи Берґольйо, який завжди «виходив» назустріч ближньому і був «децентралізованим», близьким до географічних та екзистенційних периферій.

Відданість Божій Матері

Папа спочив у храмі, де святий Ігнатій Лойола, засновник Товариства Ісуса, до якого він належав, відслужив свою першу Святу Месу в різдвяну ніч 1538 року; тут, де зберігається реліквія Святих Ясел Дитятка Ісуса. Про своє бажання він сам у грудні два роки тому розповів в інтерв’ю мексиканській ватиканській оглядачці Валентині Алазракі: «Я хочу бути похованим у Santa Maria Maggiore. Місце вже приготоване», – сказав він, підкреслюючи свою «велику відданість» Небесній Покровительці римлян ще до обрання на Петрове служіння. Папа згадував, що під час кожного візиту до Риму, він завжди йшов до святині в неділю вранці та молився там деякий час. Вірну відданість також конкретизувала «Золота троянда», якою Папа Франциск вшанував ікону в 2023 році.

Візит до базиліки після госпіталізації

Рішення про поховання

Рішення про поховання Папи Франициска визрівало протягом тривалого часу. За словами кардинала Роландаса Макріцкаса, Архипресвітера-коадʼютора базиліки Пресвятої Марії, який напередодні похорону Папи Франциска поспілкувався з журналістами, «все почалося із зустрічі зі Святішим Отцем у травні 2022 року, коли, серед багатьох питань, було питання про реконструкцію Павлової каплиці». Датою тієї зустрічі була Марійська дата – 13 травня, спомин Пресвятої Богородиці з Фатіми. «При цій нагоді, бачачи, що він так часто приїжджає до базиліки, я запитав, чи не думає він також про те, щоб встановити тут свою гробницю», – пригадав кардинал. «Спочатку Святіший Отець відмовився, пам’ятаючи, що Папи поховані в базиліці Святого Петра. Однак через тиждень він зателефонував мені і сказав: “Богородиця сказала мені: Приготуй гробницю”, – та додав, що він щасливий, кажучи: “Божа Мати не забула мене”. Папа просто сказав мені: “Знайди місце для моєї гробниці, бо я бажаю бути похованим у цій базиліці”», – розповів кардинал.

Скромна і проста гробниця

Отож гробниця була підготовлена в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци, однією з перших побудованих в базиліці. «Це місце здавалося більш відповідним ще з тієї причини, що поруч знаходиться вівтар святого Франциска. Таким чином, місце видається справді ідеальним» – зазначив кардинал Макріцкас. Кардинал розповів, що покійний Папа також дав вказівки щодо підготовки місця поховання, які також зазначені в заповіті: «Він хотів, щоб його гробниця була скромною і простою, такою ж простою, як і його життя. Тому на ній буде тільки напис його імені, Франциск, і збільшена репродукція нагрудного хреста, який він носив. Ще одна деталь: гробниця зроблена з ліґурійського каменю, із землі його предків, по материнській лінії».

Спочинок поруч з іншими Папами

«Це не “мистецька” гробниця, а проста і скромна», – продовжив кардинал-коад'ютор. Більше того, Папа не хотів, щоб були зроблені якісь структурні зміни. З цієї причини табличка над гробницею залишилася: це історична табличка, адже вважається, що в середньовічних часах, над цими дверима спочатку була розміщена ікона «Salus Populi Romani». «У Марійській базиліці, підсумував кардинал, вже спочивають сім інших пап, включаючи першого Папу-францисканця Миколу IV, першого Папу-домініканця Пія V, а тепер і першого Папу-єзуїта». Останнім, хто був похований тут до Хорхе Марія Бергольйо, був Климент IX в 1669 році. Отож, тепер останки Папи Франциска спочиватимуть поруч з іконою Небесної Матері, під покровом Її люблячого погляду.