Стан Папи стабільний, він вже почав проводити деякі робочі зустрічі

Пресслужба Святого Престолу поновила інформацію про перебіг реконвалесценції Папи Франциска. Зазначається, що його стан стабільний з незначними покращеннями. Ще немає інформації щодо участі в богослужіннях Великого Тижня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Лікування, праця, молитва, щоденна Свята Меса та відпочинок. Так минають дні Папи Франциска, який після повернення з лікарні до своєї резиденції в «Домі святої Марти» у Ватикані продовжує одужання після важкої форми двосторонньої пневмонії. Про це було повідомлено під час брифінгу в пресцентрі Святого Престолу, присвяченого станові здоров’я Святішого Отця, що відбувся у вівторок, 8 квітня 2025 року.

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, що стан Папи стабільний, з деякими покращенням щодо моторики, дихання та голосу, які можна було побачити в неділю, 6 квітня, під час його виходу до вірних наприкінці Святої Меси з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоров’я. Зазначається, що оксигенація відбувається так, як вже було сказано раніше, зокрема, високопоточна лише в нічні години за необхідності. Стабільною є також картина з точки зору аналізів. Святіший Отець продовжує рухову та респіраторну фізіотерапію.

Повідомляється також, що Папа працює, перебуваючи в контакті з різними дикастеріями, від яких отримує документацію, а протягом останніх днів також почав поступово проводити деякі зустрічі. Зокрема, в понеділок він прийняв кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу.

Ще немає інформації щодо можливої участь Святішого Отця в богослужіннях Великого Тижня. Текст роздумів з нагоди середової загальної аудієнції 9 квітня буде поширений, як і попередніми тижнями, в письмовій формі.

Наступний брифінг, присвячений станові здоров’я Папи, запланований на п’ятницю.