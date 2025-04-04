Стан Папи покращується, можливі зміни в проведенні молитви «Ангел Господній»

Пресслужба Святого Престолу поширила деяку інформацію про перебіг одужання Папи Франциска, зазначаючи, що існує можливість того, що недільна молитва «Ангел Господній» може відбутися по-іншому, ніж останніми неділями. Папа зберігає бадьорий настрій, працює та ще не приймає відвідувачів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 4 квітня 2025 р., у Ватиканському прессцентрі відбувся брифінг, під час його було надану деяку інформацію про перебіг реконвалесценції Папи Франциска, який в неділю, 23 березня 2025 р., повернувся до Ватикану після пʼятитижневої госпіталізації. У своїй резиденції він продовжує лікування, дотримуючись рекомендацій лікарів.

Пресслужба Святого Престолу повідомила, що фіксуються подальші поліпшення стану Святішого Отця в тому, що стосується дихання, моторики, а також користування голосом. Тривають фармакологічна, дихальна та рухова терапії, а нещодавній аналіз крові показав деяке покращення показників, що стосуються інфекційної картини. Зменшується також необхідність у кисневій терапії. Зокрема, вдень застосовується звичайна оксигенація, а високопоточна – лише вночі за потреби.

Повідомляється, що недільна молитва «Ангел Господній» може відбутися в інший спосіб, ніж попередніми неділями. Але про це додатково буде повідомлено в суботу. Нагадаємо, що після госпіталізації Папи 14 лютого тексти його роздумів у неділю опівдні поширювала Пресслужба Святого Престолу, а в неділю, 23 березня, перед тим, як залишити лікарню, Святіший Отець з лікарняного балкону опівдні поблагословив вірних, зібраних на подвір’ї.

Папа продовжує працювати, зберігає хороший настрій і ще не приймає відвідувачів. У п’ятницю вранці він завдяки трансляції слухав великопосну проповідь о. Роберто Пазоліні в залі Павла VI, а в середу слідкував за Святою Месою, яку кардинал Пʼєтро Паролін очолив у базиліці Святого Петра з нагоди 20-річчя смерті святого Івана Павла ІІ.

Наступний брифінг, присвячений станові здоров’я Папи, запланований на вівторок, 8 квітня.