Стан Папи покращується, ще не відомо про участь у Пасхальному Триденні

Інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який одужує після важкої пневмонії, пресслужба Святого Престолу також надала деяку інформацію про те, хто з доручення Папи очолить богослужіння Страсного Тижня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Стан Папи Франциска і далі покращується з точки зору моторики, дихання та користування голосом. Про це у вівторок, 15 квітня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про здоров’я Святішого Отця, який відновлюється після важкої форми пневмонії, від якої лікувався в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де був госпіталізований від 14 лютого до 23 березня.

Повідомляється, що Папа Франциск вже протягом тривалих періодів обходиться без кисневої терапії. Щодо високопоточної оксигенації, то вона застосовується зрідка з терапевтичною метою та за необхідності. Й надалі відбуваються різні форми терапії. Святіший Отець також проводить короткі зустрічі з очільниками відомств Римської курії.

Великодні богослужіння

При цій нагоді було повідомлено про те, що роздуми на цьогорічну молитву Хресної дороги в Римському Колізеї у Велику п’ятницю написав сам Папа Франциск. Вони будуть оприлюднені в п’ятницю опівдні. Молитву в Колізеї очолить кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римського дієцезії.

Святу Месу мира в базиліці Святого Петра у Великий четвер вранці з доручення Папи очолить кардинал Доменіко Кальканьйо, вислужений голова Адміністрації Майна Апостольської Столиці. Ввечері у базиліці Святого Петра буде відслужена Свята Меса Господньої вечері, але вона не матиме статусу папського богослужіння. Натомість літургію Страстей Господніх у Велику П’ятницю в базиліці Святого Петра з доручення Папи очолить кардинал Клаудіо Ґуджеронні, Префект Дикастерії для Східних Церков. Ще немає інформації про присутність Святішого Отця на богослужіннях Пасхального Тридення.