Триває одужання Папи Франциска. Зменшується необхідність у кисневій терапії

Пресслужба Святого Престолу повідомляє, що Папа вже приймає очільників структур Державного Секретаріату та дикастерій. Ще немає інформації про участь у богослужіннях Великого Тижня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Несподівана поява Папи Франциска в базиліці Святого Петра у четвер ввечері – це його спонтанне рішення, яке виникло під час прогулянки. Про це журналістам, акредитованим у пресслужбі Святого Престолу, було повідомлено під час брифінгу, присвяченого станові здоров’я Святішого Отця, який відбувся в п’ятницю, 11 квітня 2025 року.

Як зазначається, реконвалесценція Папи відбувається належним чином. Нагадаємо, що три тижні тому він повернувся з лікарні, де був госпіталізований з важкою формою пневмонії, до своєї резиденції у «Домі святої Марти» у Ватикані. Як підкреслили лікарі напередодні виписки, потрібно ще два місяці спокою для одужання. Як було поінформовано, клінічна картина є стабільною, з поступовими покращеннями того, що стосується моторики, дихання й користування голосом. Добрими є показники аналізів крові. Папа вже протягом тривалих періодів не вдається до оксигенації, а високопоточна використовується лише подеколи та з терапевтичною метою.

Протягом цих днів Святіший Отець прийняв очільників відділів Державного Секретаріату архиєпископа Едґара Пенья Парру, Заступника Державного Секретаря із загальних справ, архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, Секретаря у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями, та архиєпископа Лучано Руссо, Секретаря у справах дипломатичних представництв, а також деяких інших очільників куріальних структур і префектів дикастерій.

Ще немає інформації щодо присутності Папи під час богослужінь Великого Тижня, яка обумовлена не лише його самопочуттям, але й погодними умовами. Святу Месу з нагоди Пальмової неділі на площі Святого Петра з його доручення очолить кардинал Леонардо Сандрі, Віцедекан Колегії кардиналів.