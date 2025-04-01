Стан Папи стабільний, фіксуються покращення, теж і в користуванні голосом

Пресслужба Святого Престолу поширила деякі відомості про реконвалесценцію Папи Франциска, який вже десять днів перебуває у своїй резиденції після понад пʼятитижневої госпіталізації з важкою пневмонією.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск зберігає хороший настрій та відчуває підтримку з боку вірних. Про це у вівторок, 1 квітня 2025 р., пресслужба Святого Престолу проінформувала акредитованих журналістів, поширивши деяку інформацію про стан здоров’я Папи. Нагадаємо, що Святіший Отець 23 березня повернувся до своєї резиденції у «Домі святої Марти» після 38 днів госпіталізації в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, куди він потрапив із полімікробною інфекцією дихальних шляхів, яка викликала важку форму двосторонньої пневмонії.

Як повідомили у пресслужбі Святого Престолу, стан Папи залишається стабільним. Аналізи крові – в нормі, рентген грудної клітки, зроблений цими днями, показав покращення легеневої інфекційної картини. Зазначається, що тривають різні види терапії, а також спостерігається подальше покращення моторики, дихання та використання голосу. Високопоточна оксигенація за допомогою носових канюль в основному проводиться вночі та за необхідності.

Щодо трудової активності, то пресслужба інформує, що Папа працює за робочим столом. Він не приймає відвідувачів, поруч з ним лише медичний персонал і найближчі співробітники. Щоранку він співслужить Святу Месу в каплиці другого поверху «Дому святої Марти».

Роздуми з нагоди завтрашньої загальної аудієнції будуть поширені в письмовій формі, як попередніми середами. Про спосіб проведення молитви «Ангел Господній» буде сказано під час наступного брифінгу, запланованого на п'ятницю, 4 квітня. Проповідь на недільну Святу Месу з нагоди Ювілею хворих підготує Папа, а прочитає архиєпископ Ріно Фізікелла, який очолить богослужіння в якості його делегата. Що стосується участі Святішого Отця в богослужіннях Страсного тижня, то про це поки що говорити передчасно.