Папа паломникам: будьмо витривалими в молитві, щоб свідчити надію

У посланні учасниками ювілейного паломництва до Ватикану, яке здійснюють деякі дієцезії з центральної Італії, Папа Франциск побажав, щоб перехід через Святі Двері став нагодою для оновлення у вірі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Триває Ювілейний рік 2025, з нагоди якого до Риму прибувають численні паломники, щоб перейти через Святі Двері Папських базилік та отримати ювілейні відпусти. В середу, 9 квітня 2025 р., до Ватикану під проводом свого єпископа прибули прочани з центральноіталійських дієцезій Ґросетто та Пітільяно-Сована-Орбетелло, яким Папа Франциск надіслав вітальне послання, в якому побажав, щоб «перехід через Святі Двері причинився до оновлення усіх у вірі, щоб разом прямувати вперед у єдності, пастир і його отара».

«Моя думка, зокрема, лине до тих між вами, хто є хворим і похилим віком: переживімо цей період випробування, споглядаючи на Господа Ісуса на хресті, джерело втіхи та спасіння», – пише Святіший Отець, заохочуючи всіх «перед обличчям труднощів, які бачимо в світі та відчуваємо в серці, бути витривалими в молитві, даючи кожного дня свідчення тієї надії, яка робить нас сіллю землі».

«Ввіряю вас заступництву Пречистої Діви Марії та ваших святих покровителів і від щирого серця благословлю. Будь ласка, не забувайте молитися за мене», – підсумовує Папа.