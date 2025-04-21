Папа Франциск переставився до вісності

Камерленг Святої Римської Церкви повідомив, що Папа Франциск відійшов у вічність. У грудні минулого року йому виповнилося 88 років життя.

Кілька хвилин тому кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви зі скорботою сповістив про смерть Папи Франциска:

«Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога».