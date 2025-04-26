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Папа

Поховання Папи Франциска в базиліці Пресвятої Марії

Похорон Папи Франциска в суботу, 26 квітня 2025 р., завершився похованням у Папській базиліці Santa Maria Maggiore. Після кінцевої молитви труна була опечатана печатками Камерленга, Префектури Папського дому, Бюро Папських літургійних богослужінь та Капітули базиліки Пресвятої Марії. Після окроплення освяченою водою труну вклали до гробу. Тоді нотар капітули базиліки приготував акт про поховання, зачитав його присутнім, після чого його підписали свідки.

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26 квітня 2025, 15:29

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