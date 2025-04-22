Перенесення тіла Папи Франциска до базиліки в середу, похорон – в суботу

У Ватикані повідомили про дату похорону Папи Франциска. Вірні зможуть попрощатися з ним у базиліці Святого Петра від середи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня 2025 р., труна з тілом померлого Папи Франциска буде перенесена з каплиці «Дому святої Марти» до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Повідомляється також, що похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Santa Maria Maggiore для поховання.

Тим часом у каплиці «Дому святої Марти» попрощатися з Папою Франциском мають можливість ватиканські працівники.