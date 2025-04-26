Остання проща Папи Франциска до базиліки Пресвятої Марії

Похоронні богослужіння завершаться похованням у базиліці Santa Maria Maggiore.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Панорамний автомобіль, яким Папа об’їжджав сектори з паломниками під час Апостольських подорожей, після Святої Меси в суботу, 26 квітня 2025 р., повіз труну з його тлінними останками в останнє паломництво. До храму, який він найчастіше відвідував у Римі – Папської базиліки Пресвятої Марії, щоб там знайти вічний спочинок в очікуванні воскресіння мертвих.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Після Святої Меси на площі Святого Петра автомобільна похоронна процесія вирушила через ворота, розташовані поблизу «Дому святої Марти», резиденції Папи Франциска у Ватикані, центральними вулицями й площами міста. Вздовж усього маршруту обабіч дороги зібралися численні римляни та гості міста, віддаючи останню шану Святішому Отцеві оплесками, а дзвіниці храмів супроводжували кортеж передзвоном, аж до площі перед базилікою Santa Maria Maggiore. Як повідомили правоохоронці, загалом, на вулиці вийшли 150 тисяч людей.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Труну з тілом внесли до порожнього храму під спів псалмів. Процесію очолити сповідники та каноніки базиліки, а також деякі інші учасники церемонії поховання, що матиме приватний характер. Перед погребанням труну внесли на хвилину до каплиці, де зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani.