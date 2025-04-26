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Папа

Остання проща Папи Франциска до базиліки Пресвятої Марії

Похоронні богослужіння завершаться похованням у базиліці Santa Maria Maggiore.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Панорамний автомобіль, яким Папа об’їжджав сектори з паломниками під час Апостольських подорожей, після Святої Меси в суботу, 26 квітня 2025 р., повіз труну з його тлінними останками в останнє паломництво. До храму, який він найчастіше відвідував у Римі – Папської базиліки Пресвятої Марії, щоб там знайти вічний спочинок в очікуванні воскресіння мертвих.

  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Після Святої Меси на площі Святого Петра автомобільна похоронна процесія вирушила через ворота, розташовані поблизу «Дому святої Марти», резиденції Папи Франциска у Ватикані, центральними вулицями й площами міста. Вздовж усього маршруту обабіч дороги зібралися численні римляни та гості міста, віддаючи останню шану Святішому Отцеві оплесками, а дзвіниці храмів супроводжували кортеж передзвоном, аж до площі перед базилікою Santa Maria Maggiore. Як повідомили правоохоронці, загалом, на вулиці вийшли 150 тисяч людей.

  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Труну з тілом внесли до порожнього храму під спів псалмів. Процесію очолити сповідники та каноніки базиліки, а також деякі інші учасники церемонії поховання, що матиме приватний характер. Перед погребанням труну внесли на хвилину до каплиці, де зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani.

  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
26 квітня 2025, 13:10

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