Тіло Папи Франциска покладене в базиліці Святого Петра

Протягом трьох днів триватиме прощання, у середу та четвер базиліка буде відчинена до півночі. Всі вірні, що прийдуть попрощатися, входитимуть через Святі Двері.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 23 квітня 2025 р., в день літургійного спомину святого мученика Юрія, іменин Папи Франциска, який до обрання на Наступника святого Петра носив ім’я Хорхе, тобто, Юрій іспанською мовою, його тіло було перенесене до базиліки Святого Петра та поставлене перед головним вівтарем, спорудженим над місцем поховання першого Папи, святого апостола Петра. Протягом двох днів, у середу та четвер, базиліка буде відчинена до 24:00, а в пʼятницю – до 19:00 щоб вірні могли прийти попрощатися з пастирем, який понад 12 років провадив Католицьку Церкву. Як стало відомо, всі входитимуть до храму через Святі Двері, відчинені з нагоди Ювілею. В суботу, 26 квітня, відбудеться похорон, який буде відслужений на площі Святого Петра, звідки Папа Франциск здійснить «останню прощу» до базиліки Пресвятої Марії, де згідно із заповітом його тіло залишиться на вічний спочинок у надії воскресіння.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Траурна процесія розпочалася у каплиці ватиканського гостьового комплексу «Дім святої Марти», спорудженого для того, щоб розселяти кардиналів, які прибувають на конклав, і в якому Папа Франциск вирішив залишитися проживати після свого обрання. У той час, як перед входом вишикувалися алебардники швейцарської гвардії та сповідники базиліки Святого Петра у червоних столах та із запаленими свічками в руках, у каплиці зібралися кардинали. Окропивши труну з тілом покійного свяченою водою, кардинал-камерленг Кевін Фаррелл мовив «Дорогі браття й сестри, з великим зворушенням супроводжуємо тлінні останки нашого Папи Франциска до ватиканської базиліки, де він часто здійснював своє служіння як Єпископ Церкви Риму та Пастир Вселенської Церкви».

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Під траурний передзвін, спів псалмів та літанії до святих процесія вирушила від «Дому святої Марти», очолена кардиналами. Пройшовши вулицею Віа делла Сакрестія, через площу Римських первомучеників та через Арку Дзвіниці, хода вийшла на площу Святого Петра, через центральну частину якої – до порожнього храму, в той час як вірні очікували на площі. Вони привітали гучними оплесками прибуття труни з тілом. Процесійна хода завершилася перед головним вівтарем, а церемонія – літургією слова, після якої учасники віддали шану покійному.