Папа Франциск у передмові до книги: смерть – це не кінець, а новий початок

У передмові до книги кардинала Анджело Сколи, яку Папа Франциск написав 7 лютого 2025 р., 266-ий Наступник апостола Петра зазначає, що дідусі та бабусі є тими, які дають приклад далекоглядності для молодих поколінь.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 24 квітня 2025 р., на полицях книгарень з’явилася книга кардинала Анджело Сколи, Архиєпископа-емерита Мілана, під назвою: «В очікуванні нового початку. Роздуми про старість», яка побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві. Передмову до книги, яка датована 7 лютого 2025 р., написав Папа Франциск, наголошуючи на кількох важливих аспектах старості, які були співзвучні з його досвідом.

Літні люди – маяк для збалансованого розвитку суспільства

«Сказати старий не означає той, якого треба відкинути, як інколи можна помилково припустити через деградовану культуру відкинення мов непотребу. Навпаки, сказати старий означає досвід, мудрість, розбірливість, вдумливість, вміння слухати, неспішність... Цінності, яких нам дуже бракує!» – наголошував Святіший Отець. Він ділився, що ми не повинні боятися старості, а прийняти її, не підсолоджуючи реальність. За його словами, проблема полягає не в самій старості, а в тому як її проживати, щоб вона стала плідним періодом, здатним випромінювати добро.

«Я неодноразово підкреслював, що роль бабусь і дідусів має фундаментальне значення для збалансованого розвитку молоді та, зрештою, для більш мирного суспільства. Бо їхній приклад, їхнє слово, їхня мудрість здатні прищепити молодим поколінням далекоглядність, пам’ять про минуле та опору на вічні цінності, – зауважував Папа Франциск. – Серед бурхливого життя наших суспільств, часто захоплених ефемерним і нездоровим прагненням до видимості, мудрість бабусь і дідусів стає маяком, який сяє, освітлюючи невизначеність і даючи напрямок онукам, які можуть черпати з їхнього досвіду щось більше, ніж власне повсякдення.

Підготовка до нового початку

Святіший Отець звертав увагу на ще одну суміжну зі старістю тему – страждання і смерть. «Саме заключні сторінки книги архиєпископа Анджело Сколи, які є щирою сповіддю про те, як він готується до своєї останньої зустрічі з Ісусом, дають нам втішну впевненість: смерть – це не кінець усього, а початок іншого. – зазначав він. – Вона є новим початком, як мудро зазначено у назві книги, адже вічне життя, яке ті, хто любить, вже переживають на землі у своїх щоденних заняттях, є початком чогось, що не закінчиться». За словами Папи, це «новий» початок, адже ми будемо проживати те, чого раніше ніколи не відчували в повній мірі – вічність.