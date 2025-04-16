Папа Франциск зустрівся із керівництвом і персоналом лікарні ім. Джемеллі

Першу аудієнцію після госпіталізації Папа Франциск провів із лікарями та медперсоналом, щоб подякувати за піклування протягом перебування в лікарні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 16 квітня 2025 р., Папа Франциск зустрівся у приміщеннях в комплексі залу Павла VI у Ватикані з керівництвом і персоналом Фундації Лікарні «Аґостіно Джемеллі», італійського Католицького Університету Пресвятого Серця та Дирекції охорони здоров’я та гігієни Держави-Міста Ватикану, щоб подякувати всім, хто піклувався про нього під час пʼятитиженого перебування в лікарні, яке тривало від 14 лютого до 23 березня. Загалом, зібралося приблизно 70 людей.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Як інформує пресслужба Святого Престолу, після вступного слова Голови Ради Правління Фундації «Джемеллі» Даніеле Франко, який також склав великодні побажання разом із побажаннями якнайшвидшого повного одужання, Папа звернувся до всіх зі словами подяки, запевнивши у своїх молитвах за кожного з них та попросивши про молитву за нього. «Дякую за ваше служіння в лікарні, яке було дуже добрим, продовжуйте в тому ж дусі!» – закликав він на завершення.

Під час зустрічі, яка тривала приблизно 20 хвилин, Папа Франциск також особисто привітався з кожним з її учасників. Це була перша зустріч Святішого Отця з групою після виписки з лікарні.