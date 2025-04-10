Папа висловив співчуття з приводу трагедії в Домініканській Республіці

Папа Франциск надіслав через Державного Секретаря Святого Престолу співчуття з приводу трагічного обвалу даху в танцювальному клубі, в Санто Домінго, столиці Домініканської Республіки. Він висловив співчуття постраждалим і родинам загиблих та запевнив про молитву за одужання поранених.

У вівторок, 8 квітня 2025 року, внаслідок трагічного обвалу даху в нічному клубі «Jet Set» в Санто Домінго, столиці Домініканської Республіки, загинули понад 180 осіб, близько 250 отримали поранення і десятки зникли безвісти.

У телеграмі, підписаній кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, яку оприлюднила Домініканська Єпископська Конференція, Святіший Отець висловлює співчуття родинам загиблих, а також «слова розради, турботи та побажання якнайшвидшого одужання пораненим». Глибоко засмучений цією болючою звісткою, Папа Франциск «підносить молитви за вічний спочинок померлих». Заохочуючи до наполегливості в зусиллях допомоги та супроводу, Єпископ Риму уділяє всім, «за заступництвом Пресвятої Богородиці, Утішительки стражденних, Апостольське благословення, як знак надії у Воскреслому Господі».

В комюніке Домініканської Єпископської Конференції від 8 квітня 2025 року, єпископи висловлюють свою солідарність з постраждалими та об’єднуються в молитві за вічний спокій душ загиблих. Попри глибоку скорботу з приводу цієї трагедії, очільники дієцезій нагадують про важливість «зберігати надію» та запрошують свідчити любов, яка походить з віри.

Указом президента Луїса Абінадера, з 8 по 10 квітня 2025 року в країні оголошено офіційну жалобу. У цих днях на всіх військових об’єктах і громадських будівлях країни буде приспущений національний прапор. Президент також відвідав приміщення танцювального центру і заявив, що всі ресурси та екстрені служби уряду повністю готові для порятунку життя людей, які все ще перебувають під завалами в цьому місці. Водночас уряд повідомив, що в постраждалому районі основна увага буде зосереджена на пошуку людських останків. Зазначається, що причина обвалу даху наразі невідома.