Папа Франциск відвідав базиліку Пресвятої Марії

Перед Пальмовою неділею та початком Великого Тижня Папа Франциск зупинився на молитву перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Спасіння римського люду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск після обіду в суботу, 12 квітня 2025 р., напередодні Пальмової неділі та Великого Тижня, відвідав базиліку Santa Maria Maggiore, де зупинився на молитву перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani.

Звʼязок Папи Франциска з цим храмом і з цією іконою добре відомий. Сюди він приїхав вже 14 березня 2013 року, відразу наступного дня після обрання на Петровий престол, щоб ввірити Небесній Матері свій понтифікат. На молитву перед цією іконою він завжди приїжджав перед початком і по завершенні міжнародних Апостольських подорожей, востаннє – 14 грудня минулого року, після подорожі до Аяччо на Корсиці.

У неділю, 23 березня 2025 р., після виписки з лікарні, перед тим, як повернутися до Ватикану, Папа Франциск приїхав на площу перед базилікою та передав букет квітів, які були покладені на вівтарі перед іконою.