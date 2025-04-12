Папа: досвід Великого Тижня в Римі – спонука нести всім Євангеліє надії

Папа Франциск надіслав коротке вітання учасникам щорічного студентського паломництва, яке з нагоди Великого Тижня, починаючи від 1968 року, організовує персональна прелатура «Opus Dei».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі юнаки та дівчата, Міжнародний конгрес UNIV, який ви проводите в Римі, збирає вас цими днями на відзначення подвійного ювілею: Святого Року 2025 та сторіччя священничого рукоположення святого Хосемарії Ескріва. Як же багато причин дякувати Богові та далі прямувати вперед з ентузіазмом у вірі, ревні в любові та витривалі в надії», – пише Папа Франциск у вітальному посланні студентської зустрічі UNIV25.

Зустрічі UNIV були започатковані у 1968 році під натхненням святого Хосемарія Ескріва, засновника «Opus Dei». Це можливість пережити Великий Тиждень з більш насиченим молитовним життям, познайомитися з містом Римом, взяти участь в екскурсіях по музеях, художніх виставках і місцях, де можна простежити сліди історії Церкви від перших століть. За ці 57 років у зустрічах взяли участь понад 100 тисяч студентів. Прелатура «Opus Dei» організовує християнські формаційні заходи, які супроводжують програму зустрічі. Щороку студенти беруть участь в аудієнції з Папою. Але цього року Святіший Отець ще відновлює своє здоровʼя, тому звернувся до учасників духовної ініціативи з коротким постанням.

«Долучаюся до вашої радості та супроводжую вас своїми молитвами, просячи Господа, щоб цей час паломництва та братерських зустрічей спонукав вас нести всім Євангеліє Ісуса Христа, померлого і воскреслого, як звіщення надії, що сповнює обітниці, веде до слави та, будучи заснованою на любові, не розчаровує», – пише він, бажаючи Господнього благословення та опіки Пречистої Діви.