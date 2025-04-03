Папа учасникам зустрічі молитовних груп: бути свідками і творцями миру

У посланні до учасників ювілейного паломництва католицьких спільнот і рухів харизматичного оновлення, Папа Франциск закликав їх нести свій досвід у світ як послання надії та миру та співпрацювати з парафіяльними спільнотами.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Папа Франциск надіслав привітання учасникам міжнародної зустрічі молитовних груп католицьких рухів харизматичного оновлення, яку в Сакрофано поблизу Риму від 4 по 6 квітня 2025 року організовує CHARIS (Міжнародна служба католицького харизматичного оновлення). Її тема: «Радісні свідки надії». У своєму посланні з нагоди ювілейного паломництва, яке здійснили учасники зустрічі, Папа зазначає, що вони відзначають свій Ювілей «в серці Церкви», підносячи до Господа посилену молитву заступництва за Божий люд і за весь світ.

Підтримувати наміри Папи

Порівнюючи до руху серця в людському тілі, Святіший Отець зазначає, що члени цього руху мають намір «не лише “зосереджуватися” на Церкві, але водночас відкритися на її універсальні горизонти, підтримуючи наміри Папи, особливо щодо миру та примирення. Святий Дух є даром Воскреслого Господа, який творить сопричастя, гармонію, братерство. І це є Церква: нове примирене людство», – продовжує він.

Шукати сопричастя і миру

Єпископ Риму закликає членів молитовних груп нести цей досвід у світ, як джерело надії та миру. «Святий Дух може дати справжній мир людському серцю, а це є умовою подолання конфліктів у сімʼях, у суспільстві, у відносинах між народами», – зазначив Святіший Отець, закликаючи учасників паломництва «бути свідками і творцями миру та єдності, завжди шукати сопричастя, починаючи із своїх груп і спільнот». Він також застеріг, щоб прив’язаність до лідерів ніколи не стала причиною конфліктів та закликав до співпраці, зокрема з парафіяльними громадами.