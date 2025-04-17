Вірний своєму звичаєві, у Великий Четвер Папа відвідав в’язницю

Під час півгодинного візиту до закладу, в якому він 2018 року служив Святу Месу Господньої вечері, Папа Франциск зустрівся із 70 ув’язненими.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Протягом останніх років понтифікату Папа Франциск у Великий Четвер відвідував в’язниці, щоб разом з в’язнями розпочати Пасхальне Тридення, звершивши зворушливий обряд омивання ніг під час Святої Меси Господньої вечері. І хоч цього року недуга завадила йому очолити богослужіння та звершити обряд, не забракло звичної зустрічі.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, приблизно перед 15:00 римського часу в четвер, 17 квітня 2025 р., Святіший Отець здійснив візит до слідчої в’язниці «Regina Coeli», розташованої неподалік від Ватикану. Цей пенітенціарний заклад він вже відвідував у Великий Четвер 2018 року.

Як зазначається у повідомленні пресслужби, Папу зустріли директор в'язниці Клаудія Клементі та персонал, у супроводі яких він дістався головної ротонди, де зустрівся з приблизно 70 ув'язненими різних національностей, які регулярно беруть участь у заходах та катехизації, які проводить капелан закладу. Після короткого привітання директорки, яка висловила вдячність від імені всієї спільноти за візит, Папа Франциск заявив про своє прагнення бути присутнім серед ув'язнених: «Мені подобається щороку робити у в'язниці те, що Ісус робив у Великий Четвер, - вмивати ноги». Він додав: «Цього року я не можу це зробити, але я можу і хочу бути поруч з вами. Молюся за вас і за ваші сім'ї».

Після молитви Святіший Отець індивідуально привітався з кожним з присутніх у ротонді, після чого запросив усіх разом проказати молитву «Отче наш» і уділив благословення. Відвідини тривали приблизно півгодини.