Папа до молоді в непублікованому досі відео: вчіться слухати, це важливо

В мережі з’явився відеозапис побажання Папи Франциска до молоді, яке він записав на початку січня цього року, звертаючись до підлітків, які беруть участь в ініціативі «Майстерні слухання».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Дорогі хлопці й дівчата, однією з найважливіших речей в житті є слухати, навчитися слухати. Коли хто щось тобі говорить, дочекайся, щоб він договорив, щоб добре зрозуміти, а тоді, якщо маєш що, то можеш сказати. Але важливо вислухати», – таке заохочення звучить з уст Папи Франциска у відеоролику, який 8 січня 2025 року в «Домі святої Марти» у Ватикані записав один з відвідувачів Святішого Отця.

Щойно тепер цей відеоролик з’явився в інтернеті, опублікований на сайті тижневика «Oggi», але він чудово перегукується із Ювілеєм підлітків, який протягом цих днів відбувся у Римі та Ватикані. Привітання було зверне до учасників ініціативи «Майстерні слухання», що залучає молодь і дорослих, допомагаючи їм відкривати красу слухання, як того, щоб бути вислуханим, так і того, щоб вміти вислухати іншого.

Папа, якого бачимо у домашньому вбранні, зауважує: «Подивіться на людей: люди не вміють слухати. Вже на половині пояснення відповідають, а це не сприяє мирові. Слухайте, багато слухайте», – закликає він, повторюючи те, про що ніколи не забував нагадувати: «І не забувайте про дідусів і бабусь, вони нас багато чого навчають. Молюся за вас, а ви моліться за мене», – завершує він з жестом благословення.