Папа салезіянам: піддатися любові Господа й без застережень посвятитися іншим

Папа Франциск надіслав послання учасникам Генеральної капітули Салезіанського згромадження святого Джованні Боско, згадуючи також про 150-річчя прибуття перших салезіян на його батьківщину.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 12 квітня 2025 р., ювілейною прощею до Ватикану завершиться 29-а Генеральна капітула Салезіянського Згромадження святого Джованні Боско, яка розпочалася 16 лютого в північноіталійсьому місті Торіно на тему «Захоплені Ісусом Христом, посвячені молоді». Планувалося, що зустріч настоятелів і делегатів територіальних структур згромадження з усіх континентів завершиться зустріччю з Папою. Однак Святіший Отець ще відновлюється після важкої пневмонії, а тому наслав учасникам послання, на початку якого також згадує про 150-річчя прибуття першої місіонерської експедиції святого о. Боско в Аргентину.

Папа привітав новообраного головного настоятеля о. Фабіо Аттарда, складаючи при цьому подяку його попередникові кардиналові Анхелю Фернандесу Артіме, Пропрефектові Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя й товариств апостольського життя «за служіння, яке той протягом попередніх років здійснював у згромадженні, а тепер здійснює для вселенської Церкви».

«Хоч і дистанцію, але прагну заохотити вас із упованням та зобов’язанням пережити цей період слухання Святого Духа та синодального розпізнання», – пише Святіший Отець, присвятивши окрему думку темі, обраній на цю зустріч. «Це прекрасна програма: бути “захопленими” і “відданими”, бути повністю залученими в Господню любов і служити іншим, нічого не залишаючи для себе, як це свого часу зробив ваш Засновник. Навіть якщо сьогодні, порівняно з тим часом, виклики дещо змінилися, віра та ентузіазм залишаються незмінними, збагаченими новими дарами, такими як міжкультурність», – зауважує Папа, дякуючи салезіянам за все те добро, яке вони роблять у світі та заохочуючи їх і далі витривало так чинити.