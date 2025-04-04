Папа до словацьких паломників: довіряти Божому Провидінню

У посланні з нагоди Ювілейного національного паломництва до Риму, яке здійснили єпископи, духовенство, богопосвячені особи та вірні з Словацької Республіки, Святіший Отець наголосив на потребі зростання у вірі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 4 квітня 2025 р., до Риму, з нагоди Святого Року, прибули паломники зі Словацької Республіки. Папа Франциск звернувся до них із посланням, яке перед початком Євхаристійного богослужіння в базиліці Святого Петра зачитав архиєпископ Бернард Бобер, Президент Словацької Єпископської Конференції.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Свідчити про надію

Папа зазначає, що духовно єднається з прочанами, вітаючи духовенство, вірних та цивільну владу на чолі з Петером Пелеґріні, Президентом Словацької Республіки. «Ваше паломництво є конкретним знаком бажання оновити віру, зміцнити зв’язок з Наступником апостола Петра та радісно свідчити про надію, яка не засоромить (пор. Рим. 5,5), адже народжується з любові, що виливається з проколеного Серця Христа і вливається в нас Святим Духом», – пише Святіший Отець. За його словами, паломництво до Риму є частиною багатої християнської традиції Словаччини, яка включає свідчення святих Кирила і Методія та багатьох інших святих, які понад тисячу років зрошували словацьку землю Христовим Євангелієм.

Відкрити нові горизонти віри

Папа зауважує, що кожен період історії, а особливо нинішні дні, є доброю можливістю для зростання нашої довіри до Бога. «Прийняти Його задум не означає відразу мати відповіді на всі питання, але вірити в те, що так, куди Він нас провадить, Він також випереджає нас своєю благодаттю. Сказане сьогодні “так” може відкрити нові горизонти віри, надії та миру, як для нас, так і для тих, з ким Господь нас зводить», – зазначає Святіший Отець, вказуючи на приклад Діви Марії, яка вміла прийняти та виконати Божу волю у своєму житті.

На завершення Папа заохочує словацьких паломників тримати свій погляд зосередженим на Ісусі, а також призиває на їхній народ небесне заступництво Божої Матері, прославленої в іконі «Пресвятої Богородиці Семи Скорбот».