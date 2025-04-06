Папа поблагословив учасників Ювілею хворих і охорони здоровʼя

З нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоровʼя Папа Франциск здійснив особисту прощу до базиліки Святого Петра, перейшовши через Святі Двері та посповідавшись.

Папа Франциск, який одужує після важкої пневмонії, наприкінці Святої Меси з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоровʼя в неділю, 6 квітня 2025 р., прибув на площу Святого Петра, уділивши присутнім своє благословення. Ще захриплим голосом він сказав: «Благодатної всім неділі! Щиро всім дякую!». Своєю присутністю він приєднався до учасників паломництва, яке в ці дні здійснюють ті, з ким він поділяє стан хвороби й немічності.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, перед тим, як привітати паломників та вірних на площі, до яких він звернувся зі словами подяки, він приступив до святого таїнства Примирення в базиліці Святого Петра, провів час на молитві та пройшов через Святі Двері.