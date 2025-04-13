Папа Франциск приєднався до учасників Святої Меси з нагоди Вербної неділі

Як і тиждень тому, Папа Франциск прибув на площу Святого Петра наприкінці Євхаристійного богослужіння, яке з його доручення відслужив кардинал Леонардо Сандрі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Всього шість слів, сказаних вже більш зміцнілим, але ще захриплим голосом. На початку Великого Тижня Папа Франциск, який відновлюється після недуги, забажав зустрітися з вірними, щоб разом розпочати цей центральний період літургійного року.

Наприкінці Святої Меси, яку у Вербну неділю, 13 квітня 2025 р., на площі Святого Петра з його доручення відслужив кардинал Леонардо Сандрі, Віцедекан Колегії кардиналів, Святіший Отець приєднався до учасників богослужіння. Прибувши до вівтаря серед загального зворушення, він сказав: «Благодатної Пальмової неділі! Благодатного Страсного Тижня!». Його голос, хоч і ще слабкий і захриплий, але звучав впевненіше, ніж тиждень тому, коли він зробив схожу несподіванку наприкінці Святої Меси з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоровʼя. Перед тим, як залишити площу, Святіший Отець привітався з деякими учасниками богослужіння.