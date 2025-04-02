Папа на 175-річчя часопису «La Civiltà Cattolica»: інтелектуальне служіння Церкві

Єзуїтський часопис «La Civiltà Cattolica», який є найдавнішим в Італії, що виходить до наших днів, а сьогодні виходить ще іншими сімома мовами, відзначає своє 175-річчя. Папа надіслав вітання ще перебуваючи в лікарні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Разом з вами дякую Господу за ці роки, протягом яких журнал супроводжував не одне покоління, наче дружня присутність, надаючи корисні вказівки для інтерпретації світових подій у світлі віри», – пише Папа Франциск у своєму листі на ім’я о. Нуно да Сілви Ґонсалвеса, S.J., головного редактора єзуїтського часопису «La Civiltà Cattolica», який відзначає своє 175-річчя.

Прочитанням цього листа, який став несподіванкою для присутніх, розпочався урочистий захід, приурочений до ювілею, який ввечері, 1 квітня 2025 р., відбувся у осідку часопису за участі Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна та Президента Італії Серджо Маттарелли. У посланні, датованому ще 17 березня й написаному в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, Папа Франциск зазначає, що ця річниця є для нього ще однією радісною нагодою скласти побажання колегії авторів та всій чернечій спільноті, яка співпрацює над виданням часопису на різних його етапах.

«Прагну висловити свою глибоку вдячність за інтелектуальне служіння, яке ви надаєте Святому Престолу і Церкві, здійснюючи журналістську діяльність, що сприяє ретельній пошані до істини, даючи простір для зіставлення та діалогу», – пише Святіший Отець, заохочуючи й надалі звершувати це служіння з радістю, «за допомогою доброї журналістики, яка не стоїть на жодній іншій стороні, окрім євангельської, прислухаючись до всіх голосів і втілюючи ту покірну лагідність, яка є корисною для серця».

Перший номер часопису, заснованого на особисте прохання Папи Пія ІХ, побачив 6 квітня 1850 року в Неаполі. «La Civiltà Cattolica» – це найдавніший журнал італійською мовою, що виходить до сьогоднішнього дня. Станом на сьогодні також виходять сім інших мовних версій.