Папа Франциск: допомагаймо молоді та сім'ям конкретними діями

Відповідаючи на лист Санти, діти, якої через надто високі ціни на авіаквитки не мають змоги відвідати своїх батьків на свята, Святіший Отець пише про те, як важливо допомагати молоді та сім'ям конкретними діями і пропонує великим компаніям спеціальні доплати для можливості возз’єднання сімей, принаймні на Різдво та Воскресіння.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

У квітневому випуску часопису «Piazza San Pietro», який видає Папська базиліка святого Петра у Ватикані, була опублікована відповідь Папи на лист Санти, матері двох дітей з м. Палермо на острові Сицилія в Італії, яка запитує Папу як можна допомогти сім’ям, у яких діти працюють далеко від дому святкувати свята разом.

Перебування сімей разом на свята стає викликом

Санта звертає увагу Святішого Отця на явище, яке на її думку є надзвичайно несправедливим і завдає шкоди сім’ям, які знаходяться у подібній ситуації до тієї, яка склалася в її сім’ї. «Ціни квитків на авіарейси чи інші види транспорту сягають неймовірно високих сум для тих, хто живе на свою пенсію – зазначає вона. – І возз’єднання з членами сім’ї іноді стає проблематичним». Жінка ділиться з Папою тим, що «навіть для дітей, які хочуть на деякий час повернутися до батьківського дому, вартість перельоту є надзвичайно високою» і трапляється так, що сім’ї відмовляються від свого бажання, щоб побути разом на свята. Вона запитує про те, чи можливо врахувати цю ситуацію і встановити пільгові ціни на квитки для тих, чиї батьки далеко.

Допоможімо молоді та сім’ям розділити радість Різдва та Великодня

Папа Франциск відповідає Санті, що він усвідомлює і неодноразово повторює те, «що сім’ї потребують підтримки, щоб бути разом, насолоджуватися товариством один одного, супроводжувати однин одного на життєвій дорозі, вести діалог і разом шукати Господню волю». «У цей період зміни епохи, – пише Папа, – багато молодих людей знайшли роботу далеко від своїх батьків і не можуть провести з ними навіть Різдво і Великдень». Папа зазначає, що відстань іноді послаблює стосунки між членами родин і породжує непорозуміння та труднощі.

«Було б добре, якби великі компанії встановлювали надбавки для возз’єднання сім’ї хоча б на Різдвяні та Великодні свята, – висловлює своє побажання Святіший Отець. – Це би був акт людяності та братерства, до якого покликаний світ економіки та бізнесу». Він пригадує вислів святого Івана Павла ІІ: «Праця – для людини, а не людина – для праці», а також Богородицю, яка в Кані Галилейській допомагає на весільному бенкеті молодятам. Він закликає у листі допомагати молодим сім’ям і сприяти тому, щоб сім’ї могли святкувати разом. «Свята і дні, проведені з батьками, бабусями і дідусями, можуть бути моментами неповторного щастя – пише Папа. – Вони стають спогадами, які дарують нам спокій і радість на все життя, спогадами, які підтримують у найскладніші і найважчі моменти, спогадами, які породжують довіру і надію».

Святіший Отець пропонує водночас шукати інших шляхів для зустрічі, використовуючи технології: «Ми можемо використовувати відеозв’язок, під час якого можемо молитися разом на відстані, зустрічатися з Божим словом і зростати в сопричасті». «Це не повинно ставати правилом», – пояснює Папа в листі, бо існують речі, які жодні технології не зможуть замінити, але може підтримати сім’ї, розділені відстанню, у їхній подорожі віри.