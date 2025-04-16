Папа Франциск: допомагаймо молоді та сім'ям конкретними діями
с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан
У квітневому випуску часопису «Piazza San Pietro», який видає Папська базиліка святого Петра у Ватикані, була опублікована відповідь Папи на лист Санти, матері двох дітей з м. Палермо на острові Сицилія в Італії, яка запитує Папу як можна допомогти сім’ям, у яких діти працюють далеко від дому святкувати свята разом.
Перебування сімей разом на свята стає викликом
Санта звертає увагу Святішого Отця на явище, яке на її думку є надзвичайно несправедливим і завдає шкоди сім’ям, які знаходяться у подібній ситуації до тієї, яка склалася в її сім’ї. «Ціни квитків на авіарейси чи інші види транспорту сягають неймовірно високих сум для тих, хто живе на свою пенсію – зазначає вона. – І возз’єднання з членами сім’ї іноді стає проблематичним». Жінка ділиться з Папою тим, що «навіть для дітей, які хочуть на деякий час повернутися до батьківського дому, вартість перельоту є надзвичайно високою» і трапляється так, що сім’ї відмовляються від свого бажання, щоб побути разом на свята. Вона запитує про те, чи можливо врахувати цю ситуацію і встановити пільгові ціни на квитки для тих, чиї батьки далеко.
Допоможімо молоді та сім’ям розділити радість Різдва та Великодня
Папа Франциск відповідає Санті, що він усвідомлює і неодноразово повторює те, «що сім’ї потребують підтримки, щоб бути разом, насолоджуватися товариством один одного, супроводжувати однин одного на життєвій дорозі, вести діалог і разом шукати Господню волю». «У цей період зміни епохи, – пише Папа, – багато молодих людей знайшли роботу далеко від своїх батьків і не можуть провести з ними навіть Різдво і Великдень». Папа зазначає, що відстань іноді послаблює стосунки між членами родин і породжує непорозуміння та труднощі.
«Було б добре, якби великі компанії встановлювали надбавки для возз’єднання сім’ї хоча б на Різдвяні та Великодні свята, – висловлює своє побажання Святіший Отець. – Це би був акт людяності та братерства, до якого покликаний світ економіки та бізнесу». Він пригадує вислів святого Івана Павла ІІ: «Праця – для людини, а не людина – для праці», а також Богородицю, яка в Кані Галилейській допомагає на весільному бенкеті молодятам. Він закликає у листі допомагати молодим сім’ям і сприяти тому, щоб сім’ї могли святкувати разом. «Свята і дні, проведені з батьками, бабусями і дідусями, можуть бути моментами неповторного щастя – пише Папа. – Вони стають спогадами, які дарують нам спокій і радість на все життя, спогадами, які підтримують у найскладніші і найважчі моменти, спогадами, які породжують довіру і надію».
Святіший Отець пропонує водночас шукати інших шляхів для зустрічі, використовуючи технології: «Ми можемо використовувати відеозв’язок, під час якого можемо молитися разом на відстані, зустрічатися з Божим словом і зростати в сопричасті». «Це не повинно ставати правилом», – пояснює Папа в листі, бо існують речі, які жодні технології не зможуть замінити, але може підтримати сім’ї, розділені відстанню, у їхній подорожі віри.