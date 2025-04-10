Король Чарльз і королева Камілла були на приватній аудієнції в Папи

Під час свого перебування в Італії британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися на приватній аудієнції з Папою Франциском в «Домі святої Марти».

Salvatore Cernuzio / Світлана Духович – Città del Vaticano

У середу, 9 квітня 2025 р., пополудні Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції британського короля Чарльза ІІІ та його дружину королеву Каміллу. Вони перебувають з візитом в Ітілії від 7 до 10 квітня. Зустріч відбулася в «Домі святої Марти» у Ватикані, де Святіший Отець проходить процес одужання після його повернення з римської лікарні ім. Фґостіно Джемеллі. Нещодавно Папа відновив деякі зустрічі. Під час аудієнції, що тривала приблизно двадцять хвилин, відбувся приватний обмін подарунками. Цей візит королівського подружжя збігся з 20-річчям їхнього подружжя. Того ж дня вони спогадували сумну четверту річницю смерті принца Філіпа.

Як повідомила прес-служба Святого Престолу, «під час зустрічі Папа висловив найкращі побажання Їх Величностям з нагоди річниці їхнього весілля та, відповідаючи на побажання Його Величності якнайшвидшого відновлення здоров'я, побажав йому того самого». Король Чарльз був госпіталізований наприкінці березня через побічні ефекти лікування раку, діагностованого рік тому.

Про плани щодо офіційної зустрічі британського королівського подружжя з Папою Франциском Букінгемський палац оголосив ще на початку березня цього року. Але вже 24 березня було повідомлено, що король Чарльз III і його дружина не зустрінуться з Папою через обставини, пов'язані з процесом відновлення його здоров’я.