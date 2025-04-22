Папа Франциск: останні години в спокої та вдячність за візит на площу

Серед останніх слів Папи Франциска була подяка особистому медичному асистентові Массіміліано Страппетті за те, що він надихнув його на останню поїздку панорамним автомобілем в неділю Пасхи після благословення «Urbi et Orbi». Відпочинок у другій половині дня, спокійна вечеря, а на світанку – приступ, кома та смерть, яка настала наступного дня після того, як після тривалої перерви він мав змогу привітатися зі світом.

Salvatore Cernuzio – Ватикан

«Дякую за те, що знову привів мене на площу». Серед останніх слів Папи Франциска була подяка тому, хто під час недуги, але також задовго до неї, невтомно доглядав за ним: Массіміліано Страппетті, медбратові, який, як він колись сказав, врятував йому життя, заохотивши зробити операцію на товстій кишці, і якого Папа згодом призначив у 2022 році своїм особистим асистентом з питань здоров'я. Страппетті був поруч з Папою протягом усіх 38 днів його госпіталізації в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі та цілодобово під час його реконвалесценції в «Домі святої Марти», а у Великодню неділю – під час молитви «Urbi et Orbi». Напередодні вони відвідали базиліку Святого Петра, щоб переглянути «маршрут», яким наступного дня Папа Франциск дістався до лоджії благословення – центральної лоджії базиліки Святого Петра.

Зустріч з людом

І після цього моменту, в неділю вранці, на балконі в самому серці фасаду ватиканської базиліки, коли кількість вірян з початкових 35 тисяч зросла до 50 тисяч, Папа захотів зробити останню, знаменну, несподіванку, виїхавши на площу Святого Петра, щоб проїхатися паноранмним автомобілем. Не без певного початкового побоювання: «Як ти думаєш, я зможу це зробити?» – запитав він у Страппетті, який його підбадьорив. Тож далі - обійми натовпу і, зокрема, дітей: перша поїздка серед людей після його виписки з Джемеллі, остання в його житті.

Втомлений, але щасливий, Папа подякував своєму особистому асистентові: «Дякую, що повернув мене на площу». Слова, які свідчать про потребу аргентинського Папи, який зробив безпосередні людські контакти візитівкою карткою свого понтифікату, повернутися до людей.

Останні години

Після обіду Папа Франциск відпочивав і спокійно повечеряв. Близько 5:30 ранку з'явилися перші ознаки недомагання, що викликало швидке реагування тих, хто за ним доглядав. Більш ніж через годину, помахавши рукою Страппетті, лежачи на ліжку в своїх апартаментах на другому поверсі «Дому святої Марти», Папа впав у кому. Він не страждав, все сталося швидко, кажуть ті, хто був поруч з ним в ті останні хвилини.

Це була непомітна, майже раптова смерть, без довгих очікувань і зайвого галасу, як для Папи, який завжди стримано ставився до питання свого здоров’я. Смерть, яка настала наступного дня після Великодня, наступного дня після того, як він благословив місто і світ, наступного дня після того, як знову, після довгого часу, він обійняв народ. Той, якому з перших хвилин свого обрання, 13 березня 2013 року, пообіцяв шлях, який звершуватимуть «разом».