Папа завітав до базиліки Святого Петра помолитися при гробі святого Пія Х

Після несподіваного прибуття на площу Святого Петра минулої неділі, у четвер Папа Франциск зробив несподіванку для паломників, які після обіду перебували в базиліці Святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск вдруге після повернення з лікарні до Ватикану зробив несподівану для паломників, неочікувано прибувши до базиліки Святого Петра. Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня 2025 р., Святіший Отець прибув на площу Святого Петра наприкінці Святої Меси з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоров’я. Це був його перший вихід до вірних після того, як два тижні перед тим, залишаючи лікарню, він з балкона поблагословив тих, хто зібрався на лікарняному подвір’ї.

У четвер, 10 квітня 2025 р., приблизно о 13:00, Папа Франциск, який одужує після важкої форми пневмонії, прибув до базиліки Святого Петра, щоб помолитися біля гробу святого Пія X. Понад сотня вірних, присутніх в цей час у храмі, були дуже схвильовані, побачивши його. Вони підбігли до нього, щоб привітатися. Святіший Отець привітався з деякими з присутніх, потиснув руки і поблагословив деяких дітей.