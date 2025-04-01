Папа: якщо проводимо більше часу зі смартфоном, ніж з людьми, це не добре

Папа Франциск, представляючи молитовний намір на квітень, закликає поставити технології на служіння всім, особливо найбільш вразливим, і на служіння справі піклування про нашу планету.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Протягом квітня Папа Франциск запрошує членів Всесвітньої мережі молитви Папи та всіх людей доброї волі, що моляться в його намірах, молитися за те, щоб «користування новими технологіями не замінювало людські стосунки, шанувало гідність людей і допомагало долати кризи нашого часу».

Представляючи молитовний намір у відеоролику, що традиційно публікується на початку кожного місяця, Святіший Отець підкреслює, що йому хотілося б, щоб ми «менше дивилися в екрани, а більше – один одному у вічі!». «Якщо ми проводимо більше часу зі смартфоном, ніж з людьми, то щось тут не так. Екран спричиняється до того, що ми забуваємо про те, що за ним – реальні люди, які дихають, сміються і плачуть», – пояснює він. Папа визнає, що «технології – це плід розуму, який нам дарував Бог». «Але, – наголошує Наступник святого Петра, – потрібно добре ними користуватися. Вони не повинні приносити користь лише декому, в той час як інші залишаються виключеними».

Відеоряд, який супроводжує слова Святішого Отця, показує як негативну сторону користування новітніми технологіями, що може поглиблювати самотність та вести до соціальної ізоляції, так і позитивні, такі як спілкування на відстані, проведення медичних обстежень чи виготовлення біонічних протезів. Та особливий наголос робиться на підкреслені важливості реальних зустрічей та обіймів.

«То що слід чинити?» – запитує Папа, відповідаючи: «Використовувати технології, щоб єднати, а не вносити поділ. Щоб допомагати бідним. Щоб покращувати життя хворих і людей з інвалідністю. Використовувати технології, щоби піклуватися про наш спільний дім. Щоби зустрічатися одні з одними як брати й сестри. Бо коли дивимося одні одним у вічі, то відкриваємо, що є дійсно вартісним: ми брати й сестри, діти того самого Отця».