Папа: молімося за мир у мученицькій Україні, де гинуть численні діти

У зверненні з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», яке опівдні 6 квітня поширила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск поновлює свої заклики до молитви за ті частини світу, що страждають від війни та від насильства. Він також висловлює свою підтримку світу охорони здоровʼя, закликаючи до належних інвестицій у цю сферу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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Молімося за мир у мученицькій Україні, яка зазнає обстрілів, що призводять до численних жертв серед цивільного населення, між якими – багато дітей. Із таким закликом Папа Франциск опівдні в неділю, 6 квітня 2025 р., звернувся до вірних з нагоди проказування молитви «Ангел Господній». Цей заклик знаходимо в тексті, який поширила пресслужба Святого Престолу.

Божий палець, який спасає

Насамперед, Папа присвячує кілька слів роздумам над євангельським уривком про те, як до Ісуса привели жінку, впійману на перелюбі. «У той час як книжники і фарисеї хочуть побити її камінням, Ісус повертає цій жінці втрачену красу: вона впала в порох; Ісус проводить пальцем по цьому пороху і пише для неї нову історію: він є «перстом Бога», Який спасає своїх дітей (пор. Вих 8,15) і визволяє їх від зла (пор. Лк 11,20)», – зазначає Святіший Отець, додаючи, що «протягом госпіталізації, а тепер під час реконвалесценції» він відчуває «Господній палець» і Його «турботливу ласкавість».

Шанувати місію лікарів

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«У день Ювілею хворих і світу охорони здоров'я, – додає Папа, – прошу Господа, щоб цей дотик Його любові досягнув тих, хто страждає, і підбадьорив тих, хто піклується про них. І молюся за лікарів, медсестер і медбратів, за працівників охорони здоров'я, які не завжди мають змогу працювати в належних умовах, а інколи навіть стають жертвами агресії. Їхня місія нелегка і потребує підтримки та поваги». В цьому контексті Наступник святого Петра складає побажання, щоб інвестувалися необхідні ресурси в лікування та наукові дослідження і щоб системи охорони здоров’я «були інклюзивними та уважними до потреб найбільш безпомічних і найубогіших».

Нехай замовкне зброя

Далі Святіший Отець подякував ув’язненим у жіночій в’язниці «Ребіббія» за отриманий від них лист, запевняючи їх у своїх молитвах за них і за їхні родини. З нагоди Всесвітнього дня спорту за мир і розвиток він побажав, щоб «спорт став знаком надії для багатьох людей, які потребують миру й суспільного включення», а також подякував спортивним асоціаціям, «які в конкретний спосіб виховують у братерстві».

«Не переставаймо молитися за мир: у мученицькій Україні, яка зазнає обстрілів, що спричиняють численні жертви серед цивільного населення, між якими багато дітей. І те ж саме діється в Газі, де люди змушені жити в немислимих умовах, без даху над головою, без їжі, без чистої води. Нехай замовкне зброя і відновиться діалог; нехай будуть звільнені всі заручники, а населення отримає допомогу. Молімося за мир на всьому Близькому Сході; в Судані та Південному Судані; в Демократичній Республіці Конго; в М'янмі, яка також сильно постраждала від землетрусу; і на Гаїті, де вирує насильство, в результаті якого кілька днів тому було вбито двох черниць», – закликає Папа, побажавши: «Нехай же Діва Марія береже нас і заступається за нас».