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Папа

Папа: молімося за мир у мученицькій Україні, де гинуть численні діти

У зверненні з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», яке опівдні 6 квітня поширила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск поновлює свої заклики до молитви за ті частини світу, що страждають від війни та від насильства. Він також висловлює свою підтримку світу охорони здоровʼя, закликаючи до належних інвестицій у цю сферу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Молімося за мир у мученицькій Україні, яка зазнає обстрілів, що призводять до численних жертв серед цивільного населення, між якими – багато дітей. Із таким закликом Папа Франциск опівдні в неділю, 6 квітня 2025 р., звернувся до вірних з нагоди проказування молитви «Ангел Господній». Цей заклик знаходимо в тексті, який поширила пресслужба Святого Престолу.

Божий палець, який спасає

Насамперед, Папа присвячує кілька слів роздумам над євангельським уривком про те, як до Ісуса привели жінку, впійману на перелюбі. «У той час як книжники і фарисеї хочуть побити її камінням, Ісус повертає цій жінці втрачену красу: вона впала в порох; Ісус проводить пальцем по цьому пороху і пише для неї нову історію: він є «перстом Бога», Який спасає своїх дітей (пор. Вих 8,15) і визволяє їх від зла (пор. Лк 11,20)», – зазначає Святіший Отець, додаючи, що «протягом госпіталізації, а тепер під час реконвалесценції» він відчуває «Господній палець» і Його «турботливу ласкавість».

Шанувати місію лікарів

«У день Ювілею хворих і світу охорони здоров'я, – додає Папа, – прошу Господа, щоб цей дотик Його любові досягнув тих, хто страждає, і підбадьорив тих, хто піклується про них. І молюся за лікарів, медсестер і медбратів, за працівників охорони здоров'я, які не завжди мають змогу працювати в належних умовах, а інколи навіть стають жертвами агресії. Їхня місія нелегка і потребує підтримки та поваги». В цьому контексті Наступник святого Петра складає побажання, щоб інвестувалися необхідні ресурси в лікування та наукові дослідження і щоб системи охорони здоров’я «були інклюзивними та уважними до потреб найбільш безпомічних і найубогіших».

Нехай замовкне зброя

Далі Святіший Отець подякував ув’язненим у жіночій в’язниці «Ребіббія» за отриманий від них лист, запевняючи їх у своїх молитвах за них і за їхні родини. З нагоди Всесвітнього дня спорту за мир і розвиток він побажав, щоб «спорт став знаком надії для багатьох людей, які потребують миру й суспільного включення», а також подякував спортивним асоціаціям, «які в конкретний спосіб виховують у братерстві».

«Не переставаймо молитися за мир: у мученицькій Україні, яка зазнає обстрілів, що спричиняють численні жертви серед цивільного населення, між якими багато дітей. І те ж саме діється в Газі, де люди змушені жити в немислимих умовах, без даху над головою, без їжі, без чистої води. Нехай замовкне зброя і відновиться діалог; нехай будуть звільнені всі заручники, а населення отримає допомогу. Молімося за мир на всьому Близькому Сході; в Судані та Південному Судані; в Демократичній Республіці Конго; в М'янмі, яка також сильно постраждала від землетрусу; і на Гаїті, де вирує насильство, в результаті якого кілька днів тому було вбито двох черниць», – закликає Папа, побажавши: «Нехай же Діва Марія береже нас і заступається за нас».

06 квітня 2025, 12:10

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.