Папа: нехай же нарешті прийде мир в стражденну Україну

У роздумах з нагоди молитви «Ангел Господній» у Пальмову неділю, поширених через пресслужбу Святого Престолу, Папа Франциск заохочує наслідувати Ісуса, ввіряючись у обійми Небесного Отця в періоди випробувань, дякує за молитви та просить молитися за тих, хто страждає, особливо через війни. У цьому контексті він також згадує про другу річницю початку війни в Судані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же нарешті прийде мир у стражденну Україну, у Палестину, Ізраїль, Демократичну Республіку Конго, М'янму, Південний Судан. Нехай же Марія, Скорбна Мати, випросить для нас цю благодать і допоможе нам з вірою прожити Великий Тиждень», – таким побажанням Папа Франциск завершує свої роздуми з нагоди молитви «Ангел Господній» у неділю, 13 квітня 2025 року. Як і попередніми неділями, цей текст опівдні поширила пресслужба Святого Престолу, адже Святіший Отець ще відновлюється після недуги.

В обіймах Небесного Отця

На початку Папа Франциск зупинився на розповіді про Христові страсті, описані в Євангелії від Луки, звернувши увагу на те, як Ісус неодноразово звертається до Отця, просячи віддалити від Нього цю чашу, але піддаючися Його волі, просячи прощення для своїх розпинателів чи віддаючи в Його руки свого духа. «Беззахисний і принижений, як ми бачили, Він прямував до хреста з почуттями і серцем дитини, яка пригорнулася до шиї свого тата, немічний тілом, але сильний довірливим упованням, аж доки не уснув у смерті в Його обіймах», – зауважує Святіший Отець, додаючи, що літургія заохочує нас наслідувати ці почуття Ісуса. «Всі ми, – додає він, – маємо біль, фізичний чи моральний, а віра допомагає нам не впасти у відчай, не замкнутися в гіркоті, але долати його, почуваючись як Ісус огорнутими провидінними та милосердними обіймами Отця».

У цьому контексті Наступник святого Петра дякує всім за молитви. «В цей час фізичної слабкості вони допомагають мені ще більше відчувати близькість, співчуття та лагідність Бога», – пише він, запевняючи у своїх молитвах, та запрошуючи разом з ним «ввіряти Господеві всіх, хто страждає, особливо через війну, через бідність чи через стихійні лиха».

Молитва за мир

Далі Святіший Отець нагадує, що 15 квітня припадає сумна річниця, вже друга, від початку війни в Судані, що забрала тисячі людей, а мільйони сімей змусила залишити свої домівки. «Страждання дітей, жінок і беззахисних людей волають до небес і благають нас діяти. Поновлюю свій заклик до залучених сторін покласти край насильству і стати на шлях діалогу, а до міжнародної спільноти – подбати, щоб населенню не забракло життєво необхідної допомоги», – закликає Папа, просячи не забувати й про Ліван, згадуючи про те, що 50 років тому там почалася трагічна цивільна війна і побажавши, щоб ця країна «з Божою допомогою могла жити в мирі та процвітанні».