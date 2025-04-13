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Папа

Папа: нехай же нарешті прийде мир в стражденну Україну

У роздумах з нагоди молитви «Ангел Господній» у Пальмову неділю, поширених через пресслужбу Святого Престолу, Папа Франциск заохочує наслідувати Ісуса, ввіряючись у обійми Небесного Отця в періоди випробувань, дякує за молитви та просить молитися за тих, хто страждає, особливо через війни. У цьому контексті він також згадує про другу річницю початку війни в Судані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же нарешті прийде мир у стражденну Україну, у Палестину, Ізраїль, Демократичну Республіку Конго, М'янму, Південний Судан. Нехай же Марія, Скорбна Мати, випросить для нас цю благодать і допоможе нам з вірою прожити Великий Тиждень», – таким побажанням Папа Франциск завершує свої роздуми з нагоди молитви «Ангел Господній» у неділю, 13 квітня 2025 року. Як і попередніми неділями, цей текст опівдні поширила пресслужба Святого Престолу, адже Святіший Отець ще відновлюється після недуги.

В обіймах Небесного Отця

На початку Папа Франциск зупинився на розповіді про Христові страсті, описані в Євангелії від Луки, звернувши увагу на те, як Ісус неодноразово звертається до Отця, просячи віддалити від Нього цю чашу, але піддаючися Його волі, просячи прощення для своїх розпинателів чи віддаючи в Його руки свого духа. «Беззахисний і принижений, як ми бачили, Він прямував до хреста з почуттями і серцем дитини, яка пригорнулася до шиї свого тата, немічний тілом, але сильний довірливим упованням, аж доки не уснув у смерті в Його обіймах», – зауважує Святіший Отець, додаючи, що літургія заохочує нас наслідувати ці почуття Ісуса. «Всі ми, – додає він, – маємо біль, фізичний чи моральний, а віра допомагає нам не впасти у відчай, не замкнутися в гіркоті, але долати його, почуваючись як Ісус огорнутими провидінними та милосердними обіймами Отця».

У цьому контексті Наступник святого Петра дякує всім за молитви. «В цей час фізичної слабкості вони допомагають мені ще більше відчувати близькість, співчуття та лагідність Бога», – пише він, запевняючи у своїх молитвах, та запрошуючи разом з ним «ввіряти Господеві всіх, хто страждає, особливо через війну, через бідність чи через стихійні лиха».

Молитва за мир

Далі Святіший Отець нагадує, що 15 квітня припадає сумна річниця, вже друга, від початку війни в Судані, що забрала тисячі людей, а мільйони сімей змусила залишити свої домівки. «Страждання дітей, жінок і беззахисних людей волають до небес і благають нас діяти. Поновлюю свій заклик до залучених сторін покласти край насильству і стати на шлях діалогу, а до міжнародної спільноти – подбати, щоб населенню не забракло життєво необхідної допомоги», – закликає Папа, просячи не забувати й про Ліван, згадуючи про те, що 50 років тому там почалася трагічна цивільна війна і побажавши, щоб ця країна «з Божою допомогою могла жити в мирі та процвітанні».

13 квітня 2025, 12:12

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.