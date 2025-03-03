Місіонери надії. Тема 111-го Всесвітнього дня мігранта і біженця

У світлі Ювілейного року, тема якого «Паломники надії», цьогорічний Всесвітній день мігранта і біженця, відзначення якого з ініціативи Папи Франциска перенесено на останню неділю вересня, але в контексті Святого Року відбудеться на початку жовтня, зосереджений на ролі мігрантів в оживленні церковної спільноти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Мігранти, місіонери надії», – такою є тема 111-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, який Католицька Церква відзначатиме восени. У світлі Ювілею, гасло якого «Паломники надії», ця тема, як зазначається у комюніке Дикастерії сприяння цілісному людському розвиткові, підкреслює відвагу та наполегливість мігрантів і біженців, які «кожного дня, незважаючи на труднощі, свідчать про надію на майбутнє».

Йдеться про надію «знайти щастя також і поза кордонами», й ця надія «спонукає повністю довіритися Блогові». У повідомленні для преси підкреслюється, що мігранти і біженці стають місіонерами надії в громадах, які їх приймають, часто роблячи внесок в оживлення віри та спонукаючи до міжрелігійного діалогу, що ґрунтується на спільних цінностях. «Вони нагадують Церкві про остаточну мету земного паломництва, якою є прибуття до прийдешньої батьківщини», – читаємо в комюніке, в якому також зазначено, що цьогорічне відзначення не відбуватиметься в останню неділю вересня, а 4 і 5 жовтня, збігаючись із заходами з нагоди Ювілею мігрантів і Ювілею місіонерського світу.

Нагадаємо, що відзначення Всесвітнього Дня мігрантів та біженців у Церкві 1914 року встановив Папа Бенедикт ХV. Донедавна він відзначався в другу неділю після Богоявлення, однак, відповідаючи на прохання численних Єпископських Конференцій, Папа Франциск 2019 року змінив дату його відзначення, обравши останню неділю вересня.