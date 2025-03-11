Співчуття Папи з приводу повеней у Аргентині

Папа Франциск надіслав з лікарні телеграму співчуття з приводу повені, що вразила Баїю-Бланку на півдні провінції Буенос-Айреса, запевняючи у молитвах за загиблих і їхніх родичів, а також всіх тих, хто задіяний у доланні наслідків стихійного лиха.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дізнавшись зі смутком про стихійне лихо, що вразило регіон Баїя-Бланка, яке забрало багато життів і завдало великої матеріальної шкоди, я підношу ревні молитви за вічний упокій загиблих», – пише Папа Франциск у телеграмі співчуття на імʼя Преосвященного Карлоса Альфонса Аспіроса Кости, O.P., Архиєпископа Баії-Бланки, з приводу повеней, які уразили це портове місто на на півдні провінції Буенос-Айреса, розташоване на березі Атлантичного океану.

Смертоносна повінь сталася в п'ятницю, 7 березня, коли за кілька годин на околицях міста випала річна норма опадів. Води стрімко підіймалися й затопили цілі квартали. Загинули 16 людей, між якими діти одного та п’яти років. Пошукові роботи тривають.

У телеграмі, надісланій з лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, Святіший Отець запевняє у своїй духовній близькості все населення, підносячи молитву до Господа, щоб Він подав розраду родичам і тих, хто страждає в цей період болю й невизначеності, а також підтримав своєю благодаттю всіх тих, хто залучений у пошуки пропалих безвісти та в подолання наслідків стихійного лиха. «Просячи Богородицю, Матір Милосердя, заступатися перед Її Сином Ісусом Христом за всіх жертв цієї катастрофи, від щирого серця уділяю своє Апостольське благословення», – підсумовує Папа.