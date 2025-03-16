Співчуття Папи Франциска з приводу трагедії в Північній Македонії

Папа Франциск надіслав через Державного Секретаря Святого Престолу співчуття з приводу пожежі, яка спричинила загибель понад 50 людей у місті Кочани в Північній Македонії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Після трагічної пожежі, що спалахнула на дискотеці в Кочанах, викликавши велике переживання в усій Північній Македонії, Святіший Отець доручає Вашому Преосвященству передати родичам загиблих, переважно молодих людей, вираз свого глибокого співчуття, засвідчуючи також його духовну близькість з пораненими», – читаємо в телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав з доручення Папи Франциска на імʼя владики Кіро Стоянова, Єпарха Струміци-Скоп’є та Ординарія дієцезії Скоп’є, що в Північній Македонії.

Причиною для цього стала трагедія, що трапилася в місті Кочани, де приблизно о 3:00 в неділю 16 березня 2025 р., в нічному клубі, де тривав концерт, спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло майже 60 людей (за даними на момент публікації ції новини), а понад 150 отримали поранення. В телеграмі зазначається, що Святіший Отець «запевняє в тому, що пам'ятатиме в молитвах про тих, хто втратив життя, і, призиваючи небесну втіху для тих, хто страждає від наслідків цього важкого випробування, уділяє всім своє Апостольське благословення».