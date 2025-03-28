Стан Папи стабільний, спостерігаються поступові покращення

Дні Святішого Отця у Ватикані минають між терапією, молитвою та працею.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

Стан Папи залишається стабільним. Далі спостерігаються невеликі покращення щодо дихання та моторики, а також голосу, який, як повідомили лікарі під час зустрічі з журналістами минулої суботи, був послаблений двосторонньою пневмонією. Про це сьогодні, 28 березня 2025 р., повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який 23 березня був виписаний з лікарні ім. Аґостіно Джемеллі і повернувся до своєї резиденції в «Домі святої Марти» у Ватикані.

Тим часом, протягом дня продовжується зниження високопоточної оксигинації за допомогою носових канюль, яке почалося сьогодні вночі. У середу, 26 березня, Папа здав аналізи крові і показники, отримані внаслідок обстежень, виявилися нормальними.

Дні Папи у «Домі святої Марти» проходять між терапіями, молитвами, відпочинком і невеликою роботою, переглядаючи різні листи від Дикастерій. Щодня Святіший Отець служить Святу Месу в приватній каплиці, і перебуває в доброму настрої. На даний момент він не приймає відвідувачів і перебуває в оточенні медичної команди, яка допомагає йому 24 години на добу і забезпечує необхідні потреби. При ньому присутні також його особисті секретарі.

Роздуми з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», як і попередніми неділями, будуть поширені у письмовій формі пресслужбою Святого Престолу. Наразі не очікується жодних нововведень, таких як поява Папи перед вірними, як це було минулої неділі, в день його виходу з лікарні.