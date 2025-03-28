Співчуття Папи з приводу землетрусів та пожеж в країнах Азії

Як зазначається у повідомленнях, надісланих Державним Секретарем Святого Престолу, Святіший Отець молиться за всіх померлих та постраждалих внаслідок землетрусу в Південно-Східній Азії та масштабних лісових пожеж в різних частинах Південної Кореї.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Через відповідні телеграми, які кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав імені Папи Франциска у п’ятницю, 28 березня 2025 р., Святіший Отець висловлює співчуття з приводу жертв і шкоди, якої завдав землетрус в Південно-Східній Азії та масштабні лісові пожежі в Південній Кореї.

Співчуття з приводу землетрусу в кількох країнах Азії

Як зазначається у телеграмі, Папа Франциск «глибоко засмучений» людськими жертвами та «широкомасштабними руйнуваннями», спричиненими землетрусом у Південно-Східній Азії, що стався в М’янмі та Таїланді. Землетрус магнітудою 7,7 балів зруйнував значні території обох країн, спричинив загибель і поранення людей. Святіший Отець молиться за душі загиблих та запевняє у своїй духовній близькості всіх постраждалих.

«Папа Франциск підносить сердечні молитви за душі загиблих і запевняє у своїй духовній близькості до всіх, кого торкнулася ця трагедія», – читаємо у повідомленні. Святіший Отець також молиться за те, щоб рятувальники, які опікуються пораненими і переміщеними особами, були зміцнені божественними дарами кріпості й витривалості.

Підтримка для близьких та родичів жертв у Південній Кореї

У повідомленні стосовно трагедії у Південній Кореї Папа ввіряє душі загиблих «люблячому милосердю Всемогутнього Бога» і висловлює «сердечні співчуття» тим, хто оплакує їхню втрату. Він також запевнив, що молитиметься за поранених, рятувальників та працівників аварійних служб, призиваючи на всіх «Боже благословення розради, зцілення та сили».

Пожежі, найсильніші за всю історію Південної Кореї, вразили переважно південно-східну частину країни. Кількість жертв, за останніми даними уряду, становить 28 осіб, ще 30 отримали поранення. Пожежі все ще тривають на десяти середніх і великих за площею територіях.