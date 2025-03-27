Порожня площа і пастир у співзвучності зі світом

П’ять років тому Папа Франциск провів на порожній площі Святого Петра молитву за світ, уражений пандемією.

Andrea Tornielli – Ватикан

Минуло п'ять років відтоді, як Папа Франциск наодинці піднявся на паперть базиліки Святого Петра. Того вечора йшов дощ. Площа була разюче порожня, хоча мільйони людей по всьому світу були синхронізовані з ним, прикуті до екранів телевізорів, замкнені на тривалому карантині в рамках локдауну, налякані невидимим вірусом, який пожинав численні жертви, забираючи їх у відділеннях інтенсивної терапії лікарень, без того, щоб родичі могли їх побачити, попрощатися чи навіть відслужити похорон.

Цим жестом, цією молитвою та щоденною Святою Месою, що транслювалася з каплиці «Дому святої Марти», Наступник святого Петра став близьким з усіма. Він огорнув усіх обіймами порожньої площі, благословенням Найсвятішими Тайнами, простим жестом поцілунку ніг розп'яття, яке, здавалося, плакало, бо виставлене на негоду цього дощового вечора ранньої весни. «Я був у контакті з людьми. Я не залишався самотнім у жоден момент», – згадував Папа через деякий час після цього. Наодинці, але не самотній. У молитві за розгублений світ. Це був потужний, незабутній образ, яким позначений цей понтифікат.

При цій нагоді Папа Франциск, звертаючись до Бога, мовив: «Ти кличеш нас скористатися цим часом випробування як моментом вибору. Це час не Твого суду, а нашого: час обрати те, що має значення, а що минає, відокремити те, що необхідне, від того, що не є таким. Це час переналаштувати курс життя у напрямку до Тебе, Господи, і до інших». Протягом наступних місяців він повторював, що «з кризи ми ніколи не виходимо такими, як раніше, ніколи. Ми виходимо або кращими, або гіршими».

П'ять років потому, озираючись навколо, не можемо сказати, що ми вийшли з неї кращими, маючи перед собою світ, який потрясає насильство войовничих повелителів, і який замість боротьби з голодом думає про переозброєння.

Ми вже не перебуваємо в умовах карантину, і тепер ситуація зворотна: площа заповнена людьми, які відзначають Ювілей, а відсутнім тепер є Єпископ Риму, який молиться за нас і за мир зі своєї кімнати в «Домі святої Марти», одужуючи після важкої пневмонії. Але ця гармонія не порушилася. І його слова, сказані тоді, актуальні як ніколи: також сьогодні, особливо сьогодні, настав «час обрати, що є важливим, а що минущим».