Папа пожертвував мільйон євро до Фонду надзвичайних ситуацій у сфері житла

Святіший Отець пожертвував один мільйон євро, які будуть використані для надання помешкання малозабезпеченим у Римі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск вніс мільйон євро у Фонд о. Роберто Сарделлі, щоб облаштувати двадцять квартир для потребуючих, які мають труднощі з орендою житла. Рішення, яке було прийняте ще перед госпіталізацію Папи до лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, стосується реконструкції будинку Римської дієцезії в якому раніше проживали священники.

Інформацію про пожертву Папи було оприлюднено у листі кардинала Бальдассаре Рейни, Вікарія Папи для Римської дієцезії, який він адресував пресвітерам дієцезії. Він пригадує, що коли Папа прибув на Асамблею Римської дієцезії, яка відбулася 25 жовтня 2024 р., то серед обговорюваних тем, постала проблема щодо спроможностей людей платити за оренду житла.

Звертаючи увагу на щедрий жест Папи, кардинал Рейна заохочує духовенство дієцезії долучитися до цієї підтримки. «Від 23 до 27 червня 2025 року ми святкуватимемо Ювілей єпископів, пресвітерів та семінаристів, і щоб прибути на нього духовно підготовленими, доречно подумати про конкретний знак милосердя і надії, який ми можемо запропонувати як Церква Риму», – пише він. У цьому контексті він заохочує жертвувати частину коштів, які отримують пресвітери, до Фонду о. Роберто Сарделлі (+2019), священника Римської дієцезії, який жертовно трудився для бездомних.