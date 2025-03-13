Ніч Папи в лікарні пройшла спокійно, день минає в молитві та відпочинку
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Обраний 13 березня 2013 року на Петровий престол, дванадцятиріччя свого понтифікату Папа Франциск зустрічає в лікарні, де був госпіталізований майже місяць тому, 14 лютого. Вранці, 13 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що чергова ніч минула спокійно.
Як відомо, цього тижня у Ватикані тривають духовні вправи для Римської курії. Тож у обідньому повідомленні ватиканська пресслужба поінформувала про те, що й цього ранку Святіший Отець слухав за посередництвом відеотрансляції конференцію-медитацію, яку Проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні виголосив у залі Павла VI. Опісля він молився в каплиці, розташованій поруч з його палатою.
Як і в попередні дні, він продовжує приписані процедури, а також після неінвазійної механічної вентиляції легень уночі, вдень отримує кисневу терапію через назальні канюлі. Повідомляється також, що Папі передали сотні листів і повідомлень, які цими днями надійшли до Ватикану від шкіл, асоціацій, чернечих інституцій, від дітей і підлітків.
Після завершення духовних вправ, у п’ятницю, 14 березня, кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, очолить у каплиці святого Павла Апостольського палацу в Ватикані Святу Месу за Папу, в якій візьме участь дипломатичний корпус, акредитований при Святому Престолі. Повідомляється також, що від завтрашнього вечора на площу Святого Петра повертається молитва Розарію за Папу, яка однак починатиметься не о 21:00, як це було перед початком духовних вправ, а о 19:30.
Сьогодні ввечері не планується публікація медичного бюлетеня.