Ніч Папи в лікарні пройшла спокійно, день минає в молитві та відпочинку

Інформуючи про стан здоров’я Папи, госпіталізованого в лікарні імені Аґостіно Джемеллі, пресслужба Святого Престолу також повідомила про те, що кардинал Паролін очолить Святу Месу за Папу, на яку збереться дипломатичний корпус. Вервиця за його здоровʼя від пʼятниці повертається на площу Святого Петра, але проводитиметься трохи швидше.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Обраний 13 березня 2013 року на Петровий престол, дванадцятиріччя свого понтифікату Папа Франциск зустрічає в лікарні, де був госпіталізований майже місяць тому, 14 лютого. Вранці, 13 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що чергова ніч минула спокійно.

Як відомо, цього тижня у Ватикані тривають духовні вправи для Римської курії. Тож у обідньому повідомленні ватиканська пресслужба поінформувала про те, що й цього ранку Святіший Отець слухав за посередництвом відеотрансляції конференцію-медитацію, яку Проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні виголосив у залі Павла VI. Опісля він молився в каплиці, розташованій поруч з його палатою.

Як і в попередні дні, він продовжує приписані процедури, а також після неінвазійної механічної вентиляції легень уночі, вдень отримує кисневу терапію через назальні канюлі. Повідомляється також, що Папі передали сотні листів і повідомлень, які цими днями надійшли до Ватикану від шкіл, асоціацій, чернечих інституцій, від дітей і підлітків.

Після завершення духовних вправ, у п’ятницю, 14 березня, кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, очолить у каплиці святого Павла Апостольського палацу в Ватикані Святу Месу за Папу, в якій візьме участь дипломатичний корпус, акредитований при Святому Престолі. Повідомляється також, що від завтрашнього вечора на площу Святого Петра повертається молитва Розарію за Папу, яка однак починатиметься не о 21:00, як це було перед початком духовних вправ, а о 19:30.

Сьогодні ввечері не планується публікація медичного бюлетеня.